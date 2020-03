Cote d'Ivoire: Présidentielle 2020 - Les enseignants Rhdp saluent la décision « difficile mais noble »

La décision du Président de la République, Alassane Ouattara, de ne pas briguer un troisième mandat à l'élection présidentielle d'octobre 2020, a fait l'objet d'une déclaration, produite ce vendredi 6 mars, par l'Union des enseignants du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Ue RHDP).

Dans ce document, signé de Kouyaté Abdoulaye, son Président, l'Ue Rhdp « salue le Président de la République pour cette décision difficile mais noble, parce que la constitution de la 3e République lui confère très clairement, le droit de postuler à sa propre succession, pour le premier mandat de ladite 3e République ».

Pour l'Union des enseignants Rhdp, le Président de la République donne, à travers cette décision, une preuve supplémentaire qu'il est un homme de grande valeur.

« L'Ue Rhdp remercie infiniment le Président Alassane Ouattara d'avoir porté, incarné et mis en œuvre nos idéaux profonds d'une Côte d'Ivoire sociable prospère, viable, en paix et respectée sur la scène internationale. Elle voit, dans la volonté du Chef de l'État de passer la main à une génération plus jeune, la marque d'un grand homme d'État, qui voit d'abord la politique comme un sacerdoce au service du bonheur des peuples et non un espace dédié à entretenir les tensions et les rancœurs », note le document.

La structure a également réitéré son attachement au Président du Rhdp qui reste à jamais une icône et une référence à l'image des grandes figures historiques de l'humanité avant de lancer un appel à son endroit, afin qu'il s'implique personnellement, dans la victoire du Rhdp en octobre prochain.

Par ailleurs, mentionne le communiqué, « les Enseignants du Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix affirment leur totale disposition à suivre le candidat qu'il aura désigné, à l'adouber, à le voter massivement en vue de son élection à plus de 80% au soir du 31 octobre 2020 ».

Pour l'Ue Rhdp, cette décision du Président de la République, par ailleurs Président du Rhdp, vient confirmer ce que les Ivoiriens savent depuis toujours de « ce grand homme qui a fait du respect de ses engagements, l'épine dorsale de son parcours professionnel et de sa carrière politique ».

Par ailleurs, souligne le document, « ce choix du Président, fait en son âme et conscience, de céder le pouvoir à une jeune génération, est l'épilogue d'une longue période d'interrogations et de supputations ayant tenu la Côte d'Ivoire en haleine pendant de longs mois. Cette volonté ainsi affichée par le Président vient sonner le glas des oiseaux de mauvais augure qui n'ont jamais cherché à connaître l'homme, mais qui étaient prêts à l'affubler de tous les qualificatifs, sous le prétexte de défendre un idéal démocratique qui n'est, ni plus ni moins, que l'expression de leurs intérêts sectaires ».