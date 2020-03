Ile Maurice: Terre-Rouge - Sa cousine de 23 ans l'aurait incitée à se prostituer

Elle aurait été vendue à trois hommes entre décembre 2019 et janvier 2020. En échange, elle aurait obtenu de l'argent, des vêtements, des bijoux et des gâteaux. Cette adolescente, qui ne réalise pas qu'elle a été victime malgré elle, a dénoncé sa proxénète, qui serait une employée de magasin de 23 ans.

Une enquête a été initiée par la Brigade des mineurs et la police de Terre-Rouge, depuis lundi, 9 mars. Quatre jeunes sont recherchés. Ils seront provisoirement poursuivis sous une charge de Child Trafficking. Quant à la jeune fille, elle sera bientôt examinée par un médecin légiste.

Tout est parti d'une dénonciation à la police de Terre-Rouge. Une policière, en compagnie d'une fonctionnaire de la Family Protection Unit, interrogent la victime, qui déballe son sac, lundi. Elle explique qu'en novembre, sa cousine de 23 ans, une habitante de Roches-Brunes, était chez elle pour les fêtes. Elle est restée un mois. Durant ce mois, les deux filles se sont rapprochées. La plus grande lui a dit qu'elle allait la guider et qu'elle la laisserait sortir avec des garçons. «Li ti dir mwa pa bizin ekout mo paran.»

La jeune femme aurait trouvé un «petit ami» potentiel pour sa cousine, en la personne d'un certain Adrien, un peintre de 20 ans. Leur première rencontre a lieu dans un centre commercial à Riche-Terre. Quelques jours plus tard, le 12 décembre, l'adolescente rencontre de nouveau son «petit ami» au Caudan. Ce dernier lui propose de se rendre dans un coin retiré pour un moment intime. «Kan nou ti pe retourne, toulede ti pe koze. Lerla mo kouzin in dir mwa nou al kot Adrien.»

Sur place, le jeune homme lui aurait proposé d'avoir des relations sexuelles. Après, il lui aurait remis «enn sak gato ek linn donn Rs 500 mo kouzin». Elle se serait rendue à plusieurs reprises au domicile de ce jeune homme, entre décembre et le 7 janvier pour des relations sexuelles, à la demande de sa cousine. Ce dernier jour, Adrien devait lui donner rendez-vous à Port-Louis, ensuite le couple devait se rendre dans un pensionnat. «Sa zour la linn donn mwa enn short roz ek Rs 500.»

«An mem tan ki mo kouzin ti prezant mwa Adrien, li ti fer mwa fer konesans enn lot garson apel Jamel. Li ti dir mwa li normal ki mo kone plizier garson», soutient la mineure. Effectivement, en décembre, elle fréquente aussi un certain Jamel, âgé de 19 ans. Ils se rencontrent souvent sur un arrêt d'autobus de la région. En janvier, ils se rendent au domicile de la cousine, pour des relations intimes. Le jeune homme lui aurait offert une chaîne, des boucles d'oreilles et un bracelet et il aurait remis Rs 200 à la femme de 23 ans. «En décembre, elle m'avait aussi emmenée chez son ami, April. Ce dernier m'avait alors présenté à Kevin. Sur place, j'ai eu des relations avec Kevin alors que ma cousine avait des relations avec April dans la même chambre.» Ce jour-là, elle reçoit Rs 200 de Kevin.

Les proches de la jeune fille, qui ont appris ce qu'elle a vécu, ne le digèrent toujours pas. Ils laissent le soin à la police de mener l'enquête.

Par ailleurs, la police de Pope Hennessy enquête sur un cas d'exposing child to harm. Une jeune femme emmènerait sa petite fille avec elle, pour se prostituer, au jardin de la Compagnie. La Child Development Unit a été alertée et l'enfant a été transportée à l'hôpital pour être examinée. Elle sera aussi suivie par un psychologue.