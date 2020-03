Soudan: Plan national de mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité

Khartoum, 11 — Une réunion conjointe des secteurs ministériels au sein du Conseil des ministres dirigée par le ministre des Affaires du Cabinet, l'Ambassadeur Omar Bashir Manis, a approuvé mardi le plan national de mise en œuvre de la Résolution n ° (1325) du Conseil de sécurité concernant (Femmes, sécurité et paix pour la période 2020-2022) avant de le soumettre au Conseil des ministres.

La ministre du Travail et du Développement social, Lina Omer Mahgoub, a déclaré que le plan vise à permettre aux femmes soudanaises de participer efficacement au maintien de la paix et de la sécurité dans le pays grâce à leur participation au processus de transition démocratique, indiquant que le plan contribuera à fournir développement et reconstruction dans les zones touchées par la guerre, autonomisation économique des femmes et renforcement de leur rôle dans le processus de production et la réalisation de la justice sociale.

Elle a indiqué que la formulation du plan est considérée comme un grand succès et démontre fermement l'engagement de l'État soudanais à mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité.

Elle a souligné que le plan est conforme aux obligations internationales du Soudan de promouvoir et respecter les droits humains et les femmes, en particulier en matière de justice, d'égalité et de participation, ajoutant que la méthodologie de préparation du plan a été mise en œuvre en consultation avec les femmes, juridique et les droits de l'homme, les institutions de la société civile et les institutions internationales concernées à cet égard.