Soudan: CS, le Cabinet et le FLC s'accordent sur la sécurisation de la patrie

Khartoum, 11 — Le Conseil souverain, le Conseil des ministres et le Conseil central des Forces pour la liberté et le changement (FLC), mardi, ont convenu de la nécessité de maintenir la sécurité nationale et sa fortification contre les menaces locaux, régionales et internationales.

Le CS, le cabinet et le FLC, lors d'une réunion conjointe tenue au Palais républicain et a présidé par le chef du CS, le Lt.-Gén. Abdul Fattah Al-Burhan en présence du Premier ministre, le Dr. Abdalla Hamdouk et le vice-président du CS, le Lt.-Gén. Mohammed Hamdan Daglo, a reconnu que la sécurisation et la protection des dirigeants de l'État sont du devoir des organes de sécurité et font partie de la stabilité de la période de transition.

Le porte-parole officiel du CS, Mohammed Al-Fakki, a déclaré que la réunion conjointe avait examiné les conditions de sécurité dans le pays suite à l'acte terroriste qu'a eu lieu lundi dernier.

Il a déclaré que la réunion avait assuré le suivi des éléments terroristes en surveillant les ports et les entrées et en prenant les mesures de précaution pour éviter la répétition de tels actes.

"La réunion a appelé à accélérer l'arrestation des criminels, à les traduire en justice et à mener des enquêtes auprès des autorités chargées de sécuriser la zone de l'accident", a-t-il indiqué.

Al-Fakki a déclaré que la réunion a affirmé l'importance de soutenir le partenariat et la coopération entre les composantes de la période de transition et d'informer le peuple soudanais par le biais des médias, sur la nécessité de la sécurité nationale et de travailler ensemble, pour protéger la sécurité du Soudan.

Le porte-parole du CS a souligné que la réunion avait donné des directives pour accélérer l'organisation et la mise en place de la sécurité intérieure, sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, et poursuivre la restructuration du système de sécurité.

Le ministre de la Culture et de l'Information, le porte-parole officiel du gouvernement, Faisal Mohammed Salih, a expliqué plus tôt que la réunion avait discuté des conditions de sécurité dans le pays après l'échec de la tentative d'assassinat qui visait le Premier ministre, lundi dernier.