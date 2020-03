Tunisie: High tech et innovation

Orange Developer Center : Répondre aux exigences des métiers

Orange Developer Center (l'école du code) a entamé l'année 2020 avec les sessions de formation d'un nouveau groupe de jeunes diplômé(e)s, développeurs et designers souhaitant débuter leur parcours avec de vrais professionnels. Les diplômés IT et professionnels désirant changer d'orientation ne sont pas en reste, puisqu'ils bénéficient, également, en ce début d'année, d'une session de reconversion professionnelle dans le numérique, un secteur à haut potentiel d'employabilité. L'école du code a, en effet, sélectionné plusieurs étudiants qui effectuent depuis février 2020, leur stage de fin d'année d'études afin de bénéficier de l'expérience de plusieurs experts dans les domaines du développement web et mobile, design graphique, systèmes embarqués (FabLab) et gaming. Ces stagiaires vont évoluer dans un cadre professionnel sur des projets réels et challengeants. Ils vont non seulement acquérir des techniques de conception et de développement, mais également réaliser des solutions intelligentes conformes aux attentes des clients et en phase avec les tendances «User Experience» du moment, à l'instar de l'intelligence artificielle et de la Data Science. L'objectif principal est de faire partie des milliers de stagiaires qui ont été formés et encadrés depuis 2010 à Orange Developer Center. Ils vont ainsi avoir plus de chances de décrocher l'emploi qui correspond à leurs compétences ! En effet, 95% des stagiaires de l'école du code ont décroché un job dans de grands groupes en Tunisie et à l'international.

Après une phase de sélection, les candidats ont pu bénéficier gratuitement d'une nouvelle session de reconversion professionnelle d'une durée de 5 mois afin d'acquérir les connaissances nécessaires pour répondre aux demandes du marché de l'emploi.

Ce stage de montée en compétences, organisé par Orange Developer Center en partenariat avec EFE-Tunisie (Education For Employment), va permettre aux candidats d'aiguiser leur talent et d'apprendre les techniques de la programmation informatique qui se déroule en deux étapes. L'école du code est également un terrain propice aux stages de fin d'année, puisqu'un groupe d'étudiants ingénieurs de l'Insat viendront prochainement débuter leur PFA qui aura pour thème «L'intelligence artificielle (IA)». Ils seront encadrés par leur professeur universitaire, tout en bénéficiant de l'appui des compétences de l'ODC.

Partenariat technologique entre Topnet et l'Ordre des avocats

Topnet, 1er fournisseur de services internet en Tunisie, et l'Ordre national des avocats tunisiens viennent d'annoncer la signature d'un accord de partenariat technologique. Rym Akremi Ben Dhiaf, Directrice générale de Topnet, a déclaré à cette occasion que Topnet vise à renforcer ses liens avec les membres dudit ordre via une relation privilégiée en permettant d'améliorer l'activité quotidienne des avocats adhérents. Par ailleurs, elle a souligné que l'objectif de Topnet est de se positionner aujourd'hui en tant que partenaire technologique des professions libérales et en particulier celle d'avocat, en mettant à leur disposition les meilleures offres et solutions avec la qualité requise. Topnet poursuivra, ainsi, sa stratégie de développement du haut débit afin de répondre aux exigences de sa clientèle et de suivre une démarche digitale sur toute la chaîne de valeur. Pour sa part, Ibrahim Bouderbela, bâtonnier de l'Ordre des avocats, a souligné qu'à travers ce partenariat, la profession exprime sa confiance au leader des services Internet en Tunisie, et sa fierté de à la qualité de ses équipements et infrastructure à la pointe de la technologie, à son équipe jeune, dynamique et hautement qualifiée, ainsi qu'à l'accompagnement de bout en bout et la disponibilité dédiées aux membres de l'Ordre. A travers ce nouveau partenariat, Topnet se rapproche de plus en plus des besoins des professions libérales via ses solutions clés en main.

Sony dévoile ses projets d'expansion d'affaires

Sony Middle East and Africa FZE siégeant à Dubaï a signé un contrat de partenariat avec Poulina Group Holding basée à Tunis pour promouvoir sa dernière gamme signée Sony comprenant des téléviseurs Bravia, systèmes home audio et technologies vidéo. 15 nouveaux modèles de téléviseurs et 15 produits home audio et vidéo ont été révélés lors de l'événement de dealer annuel organisé par Poulina Group faisant partie des plans stratégiques de Sony visant à étendre sa présence sur le marché tunisien. La plus récente gamme de téléviseurs Bravia introduite sur le marché regroupe des téléviseurs Full HD de 32" et des téléviseurs 4K HDR de 85" avec la fonctionnalité Smart Android.

A cette gamme de téléviseurs s'ajoutent des produits home audio et vidéo sous les catégories de Home Theatre, Barres de Sons, et Systèmes Audio High-Power. Les téléviseurs de Sony sont développés à l'aide de technologies innovantes qui en font des produits pionniers sur le marché. Parmi les plus importantes fonctionnalités, il faut noter la qualité d'image 4K HDR à contraste élevé acquise en combinant plusieurs technologies uniques de Sony, y compris l'expérience visuelle encore plus immersive «Sound-from-Picture Reality™» et la fonctionnalité familière d'Android. Parmi les 15 téléviseurs lancés en Tunisie, 11 modèles jouissent de la technologie 4K HDR et 8 autres offrent la fonctionnalité Android. La gamme des systèmes home entertainment n'a jamais paru ou résonné aussi magnifiquement qu'avec Sony. Avec 3 catégories de barres de son -- barres de son 5.1 canaux, barres de son 3.1 canaux, et systèmes de barres de son d'entrée de gamme, vous pouvez ainsi profiter d'un son captivant, digne d'une salle de cinéma, confortablement installé sur votre canapé.

Au top de la gamme se positionne le modèle HT-S700, un système home theatre moderne 5.1 canaux qui comprend une barre de son 3 canaux, deux enceintes arrière, et un subwoofer externe actif. Sony dévoile aussi sa gamme de système audio high power comprenant les modèles MHC-V82D, MHC-V72D, MHC-V42D MHC-V21D et MHC-V02 qui transforment votre salon en discothèque à l'aide d'un seul boîtier compact et léger. Le boîtier est si léger et portable que vous pouvez l'emmener avec vous là où vous vous installez. La nouvelle gamme regroupe des systèmes audio qui offrent un son riche, qui enveloppe même les plus grandes salles grâce à la fonction son Surround 360°. Chaque système est ainsi doté de tweeters arrière, enceintes angulaires et un générateur de son de grande ampleur.

LG : les ventes des téléviseurs OLED atteignent le record d'1 million d'unités

Selon la société d'études de marché, IHS Markit, les ventes globales de téléviseurs OLED au cours du quatrième trimestre de l'année écoulée ont totalisé 1.109 million d'unités, faisant croître le nombre de téléviseurs OLED vendus à 8.244 millions d'unités depuis 2013. LG Electronics, principal fabricant de téléviseurs OLED TV, a comptabilisé plus de 50 pour cent du marché, vendant cinq millions d'unités jusque-là et près de 0.6 million d'unités au cours du quatrième trimestre 2019. Première entreprise à fabriquer des téléviseurs OLED grand écran, LG sera le fer de lance de la croissance continue du marché et réaffirmera son statut de chef de file de l'industrie. Près de 200 millions d'unités ont été vendues sur le marché mondial des téléviseurs l'année dernière et parmi ces ventes, les téléviseurs OLED figuraient pour une part de trois millions d'unités, ou près de un pour cent du marché total. IHS Markit prévoit que, avec LG Display qui débutera la fabrication à son usine de Guangzhou au cours de la première moitié de cette année, la fourniture de panneaux OLED va augmenter. Ceci va, à son tour, faire croître les expéditions annuelles de téléviseurs OLED, atteignant 10 millions d'unités d'ici l'an 2023. Et d'ici l'an 2022, les téléviseurs OLED compteront pour plus de 10 pour cent du marché global des téléviseurs (sur la base du volume des ventes). En outre, Sharp (Japon), Vizio (USA), Xiaomi et Huawei (tous les deux basés en Chine) se joignent tous au marché des téléviseurs OLED cette année, augmentant le nombre d'entreprises dans le groupe OLED à 19.