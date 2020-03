Tunisie: Handball | Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupe - Le CA dans le carré d'as

L'autre représentant tunisien, l'ESBK, a fait chou blanc

Le 36e championnat arabe des clubs vainqueurs de coupe qui se déroule à Béni Khiar a atteint son avant -dernière étape, avec les demi-finales programmées pour demain. Où en est donc la situation ? Nos deux représentants, en l'occurrence le Club Africain et El Baath Sportif de Béni Khiar, font-ils bonne figure? État des lieux.

Les Qataris en force

Depuis le coup d'envoi de cette compétition, il y a exactement une semaine, nos pronostics se confirmèrent : Clubistes et Khiaris auront effectivement fort à faire face à la redoutable coalition qatarie composée des clubs de Echamel, Al Ahly et Al Arabi. Soit des poids lourds du handball dans cet Emirat. L'un d'eux, Echamel, a été le plus puissant en gagnant aisément ses trois matches qui nous ont réconciliés avec un Marouen Magayez des grands jours,comme au temps où il était le lion dans la cage du sept national. Et ce n'est pas un hasard si notre ex-keeper et ses camarades de Doha ont prématurément réservé leur place dans le carré d'as. Là où les attendent leurs compatriotes d'Al Arabi, les Saoudiens d'Al Khalij et les Tunisiens de Bab Jedid .Oui, le CA y est déjà, quelle que soit l'issue de son dernier match des éliminatoires disputé hier soir.

C'est que les protégés de Anwar Ayed ,après un début difficile traduit par une défaite devant Echamel, a pu se rattraper ensuite en alignant deux victoires convaincantes aux dépens successivement de Béni Khiar et d'Al Arabi. Deux succès qu'ils doivent, en grande partie, au retour fracassant du gardien de but Majed Hamza, auteur de trois prodigieuses sorties. En revanche, l'autre représentant tunisien a fait chou blanc. En effet, les gars de Béni Khiar, bien qu'évoluant dans leur salle fétiche et donc devant leur public, n'ont collectionné que... les défaites ,faisant les frais de l'inexpérience d'un effectif fortement rajeuni .Pour eux, rien à perdre mais tout à gagner ,et c'est en forgeant qu'on devient forgeron.