Tunisie: Après l'élimination de l'Espérance en ligue des champions - Ce qu'il y a lieu de faire

Les responsables de l'Espérance vont se pencher sérieusement sur toutes les solutions à mettre en place pour que leur équipe fanion retrouve toute sa verve. Leurs décisions se doivent d'être judicieuses.

Le verdict de l'élimination de l'Espérance (et de l'Etoile) est tombé sans surprendre personne : des demi-finales qui n'étaient qu'un secret de polichinelle entre Marocains et Egyptiens, tellement les intrigantes machinations de la CAF d'Ahmad Ahmad étaient criardes.

D'aucuns diront que ce qui s'est passé fait désormais partie de l'histoire et qu'il ne faut plus en parler davantage. Au contraire, ce qui s'est passé ne doit guère être tu. Il faut apprendre à dénoncer et à saisir les instances juridictionnelles internationales compétentes pour obtenir gain de cause ou, du moins, créer des précédents susceptibles de prévenir la reproduction de nouvelles injustices.

D'autres personnes suggèrent même de boycotter les joutes africaines jusqu'à ce que les énergumènes du type d'Ahmad Ahmad et ses mafieux hommes de mains déguerpissent de la CAF.

A ces gens-là disons tout simplement qu'il ne faut pas rêver car le démantellement du réseau du mal est toujours difficile à survenir tellement les tentacules de la pieuvre sont longues. Du coup, il faut se contenter de «militer» en usant des moyens légaux qui peuvent sinon aboutir, du moins mettre la puce à l'oreille et dissuader.

Un entraîneur de l'envergure de l'Espérance

Sur un autre plan, il faut que les responsables à l'Espérance se penchent, sans «sentimentalisme», sur la question de l'entraîneur à choisir pour le club de Bab Souika qui a atteint une dimension internationale imposante. Les solutions de demi-mesure n'ont plus de raison d'être. L'Egypte qui compte 100 millions d'âmes et le Maroc qui en compte quarante n'hésitent pas à opter pour le savoir-faire étranger afin de donner plus de punch à leurs clubs huppés. Il ne faut plus lésiner sur les moyens à ce sujet. Pour mémoire, rappelons que s'il n'y avait pas eu le passage d'André Nagy, Fabio, Kristic, Amarildo, Piechniczek, etc), le niveau de notre football ne se serait jamais amélioré.

En conséquence, l'Espérance, ce grand club séculaire qui défie des colosses comme Al Ahly, Ezzamalek, TP Mazembe et les autres géants de l'Afrique et du monde arabe, mérite un grand nom.

Les contrats des joueurs

Par ailleurs, il ne faut plus négliger l'importance de décaler les dates d'expiration des contrats liant l'Espérance à ses joueurs, qu'ils soient étrangers ou tunisiens. Et ce, dans le but d'éviter, à l'avenir, les départs massifs dégarnissant sensiblement les rangs de l'équipe fanion.

En effet, après la libération des Blaïli, Badri, Ben Mohamed, Kom, Chaâlali et avant eux Sassi et Ben Youssef, il était fortement prévu qu'une grande cassure allait avoir lieu. Ce qui fut fait d'ailleurs!

Les départs et la cession des joueurs-clés doivent être distillés goutte à goutte. Il y va absolument du maintien de la cohésion au sein de l'équipe.

Cela nous conduit au point relatif au recrutement des joueurs. Dans ce domaine, l'Espérance n'a jamais lésiné sur les moyens. Les nouveaux venus sont en général d'un niveau très respectable, à l'instar d'El Houni, Chetti, Benguith et Badrane. Mais étant donné que le nombre des partants était imposant, il faudrait attendre un certain temps ainsi que l'arrivée d'autres nouvelles recrues pour que l'équipe retrouve sa verve de 2019. Il faudra aussi commencer par dénicher l'oiseau rare à la pointe de l'attaque pour bien monnayer les nombreuses occasions créées à chaque match.