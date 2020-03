Tunisie: EST | Entraîneur - Et si De Moraïs revenait ?

Le technicien portugais qui a dirigé l'équipe à deux reprises pourrait être le remplaçant de Mouine Chaâbani.

Les lendemains des échecs sont difficiles à vivre aussi bien pour les entraîneurs, les joueurs que les présidents des clubs qui sont appelés à prendre des décisions.

Le plus dur pour un président d'un club, en Tunisie en particulier, est de garder ou pas son entraîneur, particulièrement quand il est convaincu de son travail et que, par moments, il est obligé, sous la pression du public et au vu d'une contre-performance, de s'en séparer.

A l'Espérance de Tunis, les lendemains des échecs en Ligue des champions sont très difficiles, voire insupportables pour Hamdi Meddeb en particulier. C'est que depuis qu'il est aux affaires, la Champions League a toujours constitué un objectif personnel. Pour l'atteindre, il ne lésine pas sur les moyens.

Bref, s'il y a une compétition qui lui tient à cœur, c'est bel et bien la C1 africaine et des décisions devront être prises dans les jours à venir par Hamdi Meddeb.

Un entraîneur étranger de valeur

Aux yeux d'une frange de supporters et de certains observateurs aussi, l'Espérance de Tunis doit être dirigée par un entraîneur chevronné et de préférence étranger.

Selon nos informations, Hamdi Meddeb préfère ne pas prendre de décision hâtive. Il maintiendra pour les jours, voire les semaines à venir Mouine Chaâbani qui pourrait être maintenu dans ses fonctions jusqu'à la fin de la saison en cours.

Chaâbani dirigera l'équipe demain à l'occasion du match contre l'équipe de Sbikha comptant pour les 16es de finale de la Coupe de Tunisie. Il sera aux affaires également ce dimanche à l'occasion de la Supercoupe de Tunisie contre le Club Sportif Sfaxien. Encore un titre en jeu pour Mouine Chaâbani. S'il l'emporterait, il pourrait atténuer un tant soit peu la colère du public et cela lui accorderait un sursis.

Toutefois, les choses bougent dans le sillage du club. Un nom pourrait surgir de nouveau. Il s'agit du technicien portugais, José De Moraïs, qui a dirigé l'équipe à deux reprises lors de la saison 2008/2009 et au courant de l'exercice 2015 en remplacement de Khaled Ben Yahia.

Le dernier passage était, certes, de courte durée lors d'une saison connue pour être la plus difficile dans l'histoire du club durant les dix dernières années.

De Moraïs pourrait être le choix de Hamdi Meddeb pour la période à venir, d'autant qu'il aurait le temps de préparer l'équipe pour la prochaine saison en faisant entre autres le ménage lors du prochain mercato estival. Le Suisse Michel Decastel ferait également l'affaire.

Desabre, le mal aimé

Ces dernières heures, le nom de Sébastien Desabre a circulé comme potentiel candidat à la succession de Mouine Chaâbani. Pour rappel, Sébastien Desabre a dirigé l'Espérance de Tunis en 2014. Le technicien français est libre. Il vient d'être limogé du Wydad Casablanca. Il est pressenti également pour diriger la sélection ivoirienne.

Renseignement pris auprès d'une source proche du club, Sébastien Desabre n'est pas très apprécié et il n'a pas laissé que des amis lors de son passage au Parc B. Pourtant, Sébastien de Sabre a fait du chemin depuis qu'il a quitté l'Espérance de Tunis. Il a roulé sa bosse un peu partout en Afrique. Il a dirigé l'équipe algérienne de la Jeunesse Sportive de Saoura, le Wydad Casablanca à deux reprises, l'Ismaily Sporting Club, la sélection nationale de l'Ouganda et la formation égyptienne Pyramids Football Club. Son curriculum vitæ est désormais bien rempli et plaide en sa faveur. Sauf que le relationnel compte également pour un entraîneur, indépendamment de son parcours.

Une chose est sûre, il est un peu tôt pour assister à un changement à la tête de l'Espérance de Tunis. Rien ne presse d'autant que le titre de champion de Tunisie est pratiquement dans la poche.