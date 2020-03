Tunisie: Coupe de Tunisie | Seizièmes de finale - mise à jour - Cadors à l'épreuve de challengers

Si, dès le coup de sifflet initial, la différence technique peut sembler énorme entre deux équipes, il reviendra à l'outsider de savoir compenser ce déséquilibre par d'autres facteurs !

AS Sebikha-EST et CS Korba-ESS sont les deux dernières explications des seizièmes de finale de Dame Coupe.

D'un côté deux cadors, l'Espérance et l'Etoile. Et de l'autre, deux cendrillons, Sebikha et Korba.

Présentation de deux formats pour le moins que l'on puisse dire déséquilibrés mais non dénués d'intérêt. Tout d'abord, qu'en est-il de nos deux représentants en C1, récemment éliminés au pied du dernier carré ? Après avoir quasiment «réglé» la question du championnat, même si rien n'est mathématiquement acquis, l'EST envisage forcément d'aller au bout en Coupe de Tunisie.

Cela fait pratiquement quatre ans que les gars du Parc B courent après un trophée qu'ils ont remporté à maintes reprises. Recordman de l'épreuve avec 15 graals dans l'escarcelle, l'EST semble en roue libre face à Sebikha, un club de Ligue 2 qui aurait d'autres préoccupations comme le maintien avant tout. Sauf que pour les observateurs de la Ligue 2 tunisienne, il serait bon de rappeler que l'ASS a été le bourreau des grands à plus d'une reprise cette saison en cours. Bref, bien que situé à la 9e place du classement, Sebikha a récemment sorti quelques matchs de bonne facture, damant même le pion à de gros bras par moments.

Du côté de Sebikha, on rêve de grandeur et d'exploit.

Et pourquoi pas frapper un grand coup en épinglant les «Sang et Or» à leur tableau de chasse. Les Tunisois sont prévenus. L'ASS ne leur fera pas de cadeaux. Les huitièmes au mérite, tel semble être le leitmotiv d'avant-match.

On a souvent pour habitude de rappeler la fameuse tirade «David contre Goliath» en Coupe de Tunisie, quand un grand affronte un petit poucet. Sauf que la magie de Dame Coupe a tellement tordu le cou à cette tendance depuis quelques années, qu'il serait plutôt utile de rappeler que tout est possible en Coupe de Tunisie ! Du côté de Sebikha, on y croit dur comme fer. Quoi de plus motivant que cette sensation d'affronter un onze bardé de titres et constellé d'internationaux ! L'EST est prévenue. L'équipe à battre est forcément attendue au tournant !

La «Vieille Dame» ne répond à aucune logique !

L'Etoile du Sahel, à son tour, doit forcément réagir après son raté en C1, et ce, en dépit de la victoire. Avec dix titres de Coupe et 15 finales disputées, l'ESS fait figure de vieux routier de la compétition. Quant aux divisionnaires de Korba, habitués aux beaux parcours dans cette «Vieille Dame», réalisant jusque-là un parcours impeccable, à cœur vaillant tout est encore possible, même face aux Etoilés.

Cependant, les Cap-bonnais devront réaliser un match de très haut niveau pour espérer continuer l'aventure et effacer par là même, le temps de 90' ou au-delà, les niveaux de palier entre deux clubs aux moyens différents.

D'un côté, un club «colossal» tel que l'Etoile. Et de l'autre, une joyeuse fratrie de Korba animée par cette envie de bien faire et se besoin légitime de se frotter aux meilleurs pour briller et pourquoi pas créer la surprise.

En clair, Korba y croit avec de fortes convictions car le football n'est pas une science exacte.

L'épreuve de Coupe de Tunisie est aux antipodes du championnat avec une compétition qui s'étale sur des mois.

En Coupe, la pression se fait sentir dès le tirage au sort.

En Coupe, la préparation mentale est primordiale car les rencontres sont des matchs couperets. Pas de session de rattrappage. Ça passe ou ça casse !

Et si le jour «J», dès le coup de sifflet initial de l'arbitre, la différence technique peut sembler énorme entre deux équipes, il revient souvent à l'outsider de savoir compenser ce déséquilibre par d'autres facteurs !