Algérie: Le festival international de la musique Diwane délocalisé à Béchar

Bechar — Le festival international de la musique Diwane d'Alger sera délocalisé à Béchar, a annoncé mardi dans la soirée, la ministre de la Culture, Malika Bendouda.

"Désormais cette manifestation musicale internationale sera organisée à Béchar au lieu d'Alger, du fait que cette ville du sud-ouest du pays est connue pour ce patrimoine musical et chorégraphique ancestral", a affirmé à la presse Mme Bendouda qui effectue une visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Béchar.

"Cette décision s'inscrit dans le cadre de la révision des mécanismes de gestion et organisation des manifestations culturelles nationales et internationales à travers le pays, ainsi que de la conception générale de la culture et ses valeurs civilisationnelles", a-t-elle expliqué.

Mme Bendouda a aussi annoncé, que "désormais l'ensemble des établissements du secteur seront ouverts même après les heures de travail réglementaire aux associations culturelle et autres compétences et talents culturels, le cas est le même pour les instituts régionaux de musique et leur annexes", a-t-elle indiqué.

La décision de la délocalisation du festival international de la musique Diwane d'Alger vers Béchar a été accueillie favorablement par des artistes et des associations culturelles adeptes de ce genre musical et chorégraphique. Ils ont relevé que cette manifestation de dimension internationale aura certainement des retombées notamment économiques importantes sur la ville de Béchar.