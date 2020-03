Sénégal: Saint-Louis / Campagne de vulgarisation de la nouvelle loi sur les déchets plastiques - «Toutes les dispositions seront prises pour son application», selon Abdou Karim Sall

Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable a présidé hier, mardi 10 mars, un Comité Régional de Développement (CRD) spécial consacré à la vulgarisation des dispositions de la loi sur les plastiques. Abdou Karim Sall réitère que toutes les dispositions seront prises en vue de l'application de cette nouvelle loi qui entrera en vigueur le 20 avril prochain. Celle-ci concerne tous les types de sachets plastiques et autres gobelets. Mieux, tous les agents assermentés de l'Etat se chargeront de son application.

C'est une loi qui vient ainsi remplacer la loi no. 2015- 09 du 04 mai 2015 relative à l'interdiction de la production, de l'importation, de la détention, de la distribution, de l'utilisation de sachets plastiques de faible micronnage et à la gestion rationnelle des déchets plastiques qui est désormais abrogée. Quant à la nouvelle loi, elle a été votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, le 30 décembre 2019, promulguée par le président Macky Sall, le 08 janvier 2020 et entrera en vigueur le 20 avril prochain. Il s'agit de la loi n°2020-04 du 08 janvier 2020 et qui est relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques.

C'est l'objet du Comité Régional de Développement (CRD) spécial tenu hier, mardi 10 mars, à la salle de conférence de la Gouvernance de Saint-Louis en vue de la vulgarisation des dispositions de la nouvelle loi sur les sachets plastiques. "Les CRD que nous avons tenu nous ont permis de faire un constat, c'est-à-dire que le 20 avril, une semaine après, ce sera le début du mois du Ramadan.

C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas bouleverser les habitudes des populations. Nous pensons qu'il faut apporter quelques souplesses notamment sur les sachets qu'on utilise pour mettre de la glace, de l'eau, car dans certaines zones il fait extrêmement chaud et je pense qu'il ne faut pas priver les populations de cette possibilité qui s'offre à elles, à travers l'application de cette loi. Mais, pour ce qui concerne le reste des produits concernés, la loi s'appliquera, à partir du 20 avril prochain et son application effective se fera après le mois du Ramadan", a précisé Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement et du Développement Durable.

Il a également soutenu que cette loi est très bonne pour le pays au vu du constat fait sur les dégâts que ces produits plastiques génèrent sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche et sur la santé des populations, entre autres. "Nous estimons que c'est important, après que cette loi soit votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, dès qu'elle entre en vigueur, des dispositions seront prises pour son application effective sur l'étendue du territoire nationale", a-t-il indiqué.

Cette rencontre fait suite donc à la série de CRD tenus d'abord à Thiès, puis à Kaolack, Tambacounda et Louga. Cela entre dans le cadre d'une campagne nationale initiée par le ministre Abdou Karim Sall pour la vulgarisation de la loi pour son appropriation par les populations. Toutefois, s'agissant des sanctions pour les infractions, les peines d'emprisonnement varient entre un mois à 05 mois et ce selon les infractions. Également, les amendes varient entre 20 milles à 100 millions F CFA.