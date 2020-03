Sénégal: Pierre angulaire de la riposte - L'hôpital Fann, au rythme du Covid19

Entrée de l'hôpital Fann, patients, accompagnants et praticiens se lavent les mains. Règle d'hygiène, à la limite, obligatoire, synonyme de quitus d'accès. Les gardes veillent à l'effectivité de la mesure. Le contrôle est au rendez-vous. Un service d'orientation est même proposé à l'accueil. L'hôpital de Fann refuse du monde, en atteste la présence des patients et autres accompagnants à l'hôpital Albert Royer niché au cœur du Centre hospitalier national universitaire de Fann (Chnu), et la clinique de neurologique de Fann.

«Les malades viennent pour des soins et les services continuent de faire leur travail» a déclaré un prestataire de soin. Et de souligner : «les mesures préventives sont prises dans les différents départements. Il y a des gels antiseptiques et laves mains sont posés dans les toilettes afin d'amoindrir les risques d'attraper la maladie».

Dans ces deux structures menant au niveau service des maladies infectieuses et tropicales, les patients sont rendez-vous. L'activité médicale suit son cours normal. La salle d'attente d'Albert Royer est remplie de patients et d'accompagnants contrairement au département des maladies infectieuses et tropicales.

C'est ici que sont internés les cas confirmés et suspect du covid19. Un calme plat. Les couloirs sont vides, bureaux fermés. Cet endroit semble être déserté par les patients et accompagnants depuis l'annonce du premier cas positif au Covid-19.

Des proches abandonnent les malades

Tout a commencé le lundi 2 mars, après l'annonce officielle du 1er cas positif au Covid-19, logé au service des maladies infectieuses et tropicales de Fann, sous la direction du professeur Moussa Seydi. «Des malades internés au sein de notre service sont abandonnés par leurs proches de peur d'attraper la maladie. Certains sont restés une semaine sans voir leur famille depuis l'annonce du Covid 19 dans nos murs» a renseigné un praticien. Le constat jusqu'au jour du lundi 9 mars, les lieux restent vides, selon le vigile à l'entrée du service des maladies infectieuses et tropicales. Selon ce dernier: «il y a de plus en plus moins de patients dans nos structures en comparaison à ce qu'on pouvait constater avant que le nouveau coronavirus ne franchisse les frontières du Sénégal».

Aujourd'hui, beaucoup de patients préfèrent aller se soigner au niveau des autres hôpitaux loin de celui qui accueille les cas. «J'ai une peur bleue, quand j'entre à l'hôpital Fann même si le service de la maladie infectieuse est isolée des autres services. Ce n'est pas sûr. Je préfère aller à l'hôpital général Idrissa Pouye, Le Dantec ou Principal qui n'ont pas encore accueilli de cas que de venir à Fann», a déclaré Mariama Diagne rencontrée à l'avenue Cheikh Anta Diop.

Si la psychose d'être touchée par la maladie a atteint Mariama, ce n'est pas le cas pour Issoufou Dione. Rencontré devant le centre d'imagerie médicale de l'hôpital de Fann, ce dernier brandit les prières des marabouts comme l'ultime bouclier suffisant pour vaincre cette épidémie. «Je suis là pour mes analyses et je ne crains pas le coronavirus. Je respecte les consignes indiqués par les autorités et les prières des marabouts suffisent pour mettre fin à cette épidémie au Sénégal», a-t-il martelé.

Si depuis lors, les nouvelles sont de plus en plus rassurantes, notamment la non-évolution des cas positifs au Covid-19 et la guérison du 1er patient, le directeur du cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale n'a pas manqué de rappeler le respect des règles d'hygiènes, qui reste de mise pour éviter la propagation du Covid-19. Soulignons que les autres services de l'hôpital de Fann ne sont pas désemplis à cause du Covid-19.