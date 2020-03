Sénégal: Amadou Hott, ministre de l'Economie, de la Coopération et du Plan - «Le Coronavirus aura un impact sur nos économies»

«Il est évident que le coronavirus aura un impact sur l'économie mondiale et en particulier sur nos économies africaines et sénégalaise». C'est l'avis du Ministre de l'Economie, de la coopération et du plan, Amadou Hott. Il s'exprimait hier, mardi 10 mars lors d'une rencontre avec les membres du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT).

Selon le ministre, cela est dû au ralentissement du commerce mondial à cause du coronavirus. «Cela a un impact certain sur toutes les économies en particulier celles qui dépendent un peu de l'exportation de ressources naturelles notamment les hydrocarbures. Et cela est couplé avec la baisse des prix des matières premières surtout la baisse des prix du pétrole due non seulement à la guerre des prix entre certains producteurs mais également à cause de la baisse de la demande mondiale. L'un des plus gros importateurs d'hydrocarbures au monde est le plus affecté par le coronavirus qui fait que leurs activités baissent un peu du coup la demande mondiale sur le pétrole baisse», a-t-il relevé.

Le Ministre soutient qu'au Sénégal certains secteurs seront affectés notamment le tourisme, l'hôtellerie et le transport aérien. «Nos services sont en train de faire les enquêtes auprès des opérateurs économiques pour évaluer cette crise. Et l'Etat pendra certainement des mesures pour atténuer», fait-il savoir.

Toutefois, Amadou Hott souligne que des avantages ont été notés avec la baisse des prix du pétrole qui va affecter positivement le budget de l'Etat avec la baisse de la compense. Mais, il a signalé aussi qu'il peut y avoir un effet contraire sur les recettes avec la Tva qui baisse.

Il informe que les services du ministère de l'économie, du plan et de la coopération ainsi que ceux du ministère des finances et du budget et ceux également du ministère des énergies et du pétrole travailleront autour d'un comité pour suivre de près l'impact du coronavirus et de la baisse des prix du pétrole sur l'économie et sur les investissements.