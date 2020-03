Sénégal: Dr Jean Birane Gningue, enseignant-chercheur à l'Institut des Sciences de l'Environnement (ISE) de l'UCAD - «Luttons contre le plastique et encadrons la substitution»

interview

Dans cet entretien, Dr Jean Birane Gningue, enseignant-chercheur à l'Institut des sciences de l'environnement (Ise) de l'université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, est d'avis que le Sénégal ne doit pas reculer sur l'applicabilité de la loi relative à la prévention et à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques dont l'entrée en vigueur est prévue le 20 avril prochain. Même si le chargé des questions de «l'Economie de l'environnement» au niveau de l'Ise admet qu'il y a un besoin d'échanges avec les acteurs, selon lui, ce n'est pas à l'Etat de créer le marché. Toutefois, Dr Jean Birane Gningue en appelle à un contrôle de la substitution des sachets plastiques, au vu des risques qu'elle peut engendrer.

La loi portant interdiction des sachets plastiques va entrer en vigueur à partir du 20 avril prochain. Les conditions sont-elles réunies pour la mise en œuvre pratique vu que les industriels avaient demandé le report de la date?

Il faut dire que le marché du plastique est très important au Sénégal. Ce sont des milliers de tonnes qui sont importés, produits et distribués chaque année. C'est beaucoup de ressources que cela génère ou qui ont été investies. Cela va également de soi que ça aura un impact sur les affaires ou sur les agents économiques qui sont dans ce secteur. Mais, il ne revient pas à l'Etat de mettre en place des unités de production de matériels de substitution.

Je crois que l'Unacois est là, des industriels sénégalais sont là. Il faut avoir une capacité d'innovation, une capacité d'adaptation. Ce qu'on appelle résilience, chez nous en environnement, dès qu'une situation se présente, savoir en profiter. D'autant plus que depuis 2015, quand on parlait de la première mouture qui faisait allusion au plastique de faibles microns, de moins de 30 microns, je crois qu'on devrait s'attendre à ce qu'aujourd'hui, après deux, trois ans et comment le monde a évolué entre temps et aussi toute la lutte acharnée contre le gaz à effet de serre ou les efforts consentis par le gouvernement et par l'opinion internationale en faveur de la protection de l'environnement, on en arrive à une loi encore beaucoup plus élargie et qui pourrait aider le Sénégal à faire beaucoup plus d'avancées en matière de protection de la nature et de l'environnement de façon globale.

Maintenant, venir aujourd'hui pour dire : «il faut que l'Etat mette ceci», je ne crois pas en cela. Je crois qu'il y a, certes, un besoin d'échanges si l'Etat peut faciliter certaines conditions aux industriels pour qu'ils travaillent sur des matériels de substitution ou qui veulent s'adonner à cette activité, oui. Mais, quant à reculer, on pourrait le reporter jusqu'à cent ans, ça ne pourra jamais se faire.

L'Etat ne doit-il pas accompagner ces structures-là pour ne pas risquer de pertes d'emplois ?

Si c'est en termes purement économiques, c'est la demande qui crée l'offre. Le plastique, à la base, c'est très difficile à recycler. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut réunir pour pouvoir recycler le plastique et c'est ce qui fait que le marché ne s'est pas développé. Si on dit qu'à partir du 20 avril, il n'y aura plus de plastique, on ne fera pas 20 jours sans qu'on trouve les moyens de substitution du plastique qu'on utilisait. On avait d'autres moyens qu'on utilisait comme emballage avant que le plastique n'inonde le marché.

Maintenant, le plastique présente des avantages malgré tous les inconvénients qu'on lui reconnait, que ça soit la dégradation de l'environnement, des sols, ce qui est englouti en mer pour éliminer la faune et la flore au niveau marin et même sur terre. Mais, le producteur, c'est le marché qui l'intéresse. Et ils doivent pouvoir s'adapter aujourd'hui. Ce n'est pas à l'Etat de créer le marché. Si l'Etat s'évertue à installer des unités de production où à renforcer certains au détriment des autres, s'il le fait par exemple avec ceux qui produisent le plastique, qu'en est-il avec ceux qui font l'agriculture, les pêcheurs etc. Il y a beaucoup d'urgences. On ne peut pas aujourd'hui demander à l'Etat : «parce que je suis opérateur, il faut que vous m'accompagnez». Tout de même, il faut reconnaitre que tout ce qui peut se faire dans le cadre d'échange, de dialogue, de négociation pour aider à faire passer la loi en douce, pourrait se faire.

Les industriels dénoncent une sorte de précipitation et disent que la Cedeao a fixé le moratoire à l'horizon 2025. En tournée de sensibilisation dans les régions, le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Abdou Karim Sall, a annoncé que des souplesses seront accordées dans l'application de la loi pour permettre aux populations de passer un bon Ramadan. Cela ne dénote-t-il pas une précipitation ?

Il peut y avoir de la précipitation mais, moi, en tant qu'environnementaliste, toute action en faveur de la protection de l'environnement, je la saluerai. Maintenant, ceux qui disent qu'il y a précipitation, peut-être, ils ignorent le danger qu'il y a derrière le plastique. Le plastique est cancérigène. Ça dégrade le sol. C'est connu et prouvé par les experts. Il fait des centaines d'années pour se dégrader. Tout cela combiné, c'est comme si on disait aujourd'hui, il y a telle d'épidémies, est-ce qu'il y a un moment pour attendre pour prendre les moyens nécessaires pour pouvoir éradiquer l'épidémie ? Non. C'est un mal qui est là. Si on a les moyens de substitution, tant mieux. Et j'avoue qu'il y a des moyens de substitution. Et je me demande si nos industriels et nos hommes d'affaires sont en train de dormir ou s'ils veulent juste décrédibiliser ou critiquer les efforts qui sont consentis. Le verre, c'est recyclable. Il y a du type de plastique qui peut être recyclé. Le fer existe, l'aluminium existe. A mon sens, c'est juste une guerre de communication mais ils sont en train de se préparer à trouver des mécanismes et des moyens de substitution de ce produit plastique.

Mais cette souplesse annoncée du ministre ne risque-t-elle pas de faire tomber cette nouvelle loi sous le coup de la précédente, votée en 2015 ?

Ce serait déplorable. Mais, il faut le reconnaitre, au Sénégal, on sait bien voter des lois mais l'effectivité pose problème. On a vu la loi sur le tabac qui, jusque-là, n'est pas entrée en vigueur. Pour celle-ci, ce serait déplorable également qu'on en arrive à un niveau où ce serait un éternel recommencement. A mon sens, il faut mettre les moyens et discuter avec les acteurs. Lutter contre l'insalubrité, c'est une action civique. Si on peut tous ensemble nous battre parce que ce que ça peut générer en terme de bénéfice, on ne l'a pas encore dit, sur le tourisme, sur la lutte contre certaines maladies... mais la propreté n'a pas de prix. Et, qui parle de santé parle d'hygiène. Or cette lutte contre les sachets plastiques, c'est une forme de lutte contre l'insalubrité.

Le moratoire fixé par la Cedeao à l'horizon 2025 ne risque-t-il pas de compliquer l'applicabilité ?

Il y a certaines choses que nous appliquons ici au Sénégal mais c'est à des horizons. Qui peut le plus, peut le moins. Nous avions déjà anticipé en 2015 sur la loi précédente et on n'avait déjà commencé et ça n'a pas abouti. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons apprendre des leçons de 2015 et essayer pour que ça passe. C'est un idéal. Ils veulent atteindre ça en 2025. Mais quelles sont aujourd'hui les raisons où les justifications qu'on met sur la table pour dire que le Sénégal ne peut pas adopter cette loi aujourd'hui, en 2020. Je ne les trouve pas. Je préfère que l'application de la loi se fasse en 2020 et qu'on l'accompagne, tels que certains l'exigent, pour qu'en 2024 ou 2025, l'effectivité soit réelle, pour qu'on soit le premier pays à respecter scrupuleusement ces engagements de la Cedeao.

Quelle serait la meilleure approche à adopter pour une application réussie de la loi ?

La meilleure approche, c'est d'abord non au plastique, oui à la substitution, mais encadrée, contrôlée. Parce que si nous en sommes arrivés à ce niveau avec le plastique, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. Il faut des mécanismes. Si on choisit des matériaux de substitution en papier, contrôlons pour que ça n'engendre pas à éradiquer le peu de forêts ou le peu d'espèces végétales que nous avons. Si nous nous adonnons au verre, contrôlons pour voir est-ce qu'il n'y a pas de ressources de minéraux, du sable de silice qu'on utilise pour faire du verre au Sénégal et développer une industrie de production de verre. Pourquoi l'Etat n'accompagnerait-t-il pas les industriels, au niveau national, à produire ce type d'emballage ?

Avec le caoutchouc, c'est aussi possible. Il en est de même parce qu'il y a des sachets plastiques qu'on fabrique à partir de l'amidon et consorts. Là également, il y'a un risque. C'est la compétition par rapport à l'alimentation. Nous sommes dans un pays pauvre, où le problème d'insuffisance alimentaire est manifeste ou il est plus ou moins relaté partout. Il ne faudrait pas qu'on encourage l'utilisation des produits alimentaires pour faire des emballages et qu'il y'ait une compétition parce qu'on n'a pas de superficie élastique. Et ça aussi, c'est un risque qu'on ne doit pas perdre de vue. Luttons contre le plastique et encadrons la substitution et faisons-le dans un cadre de concertations pour que, tous ensembles, on soit conscients du danger.