Afrique: Impacts de l'épidémie du coronavirus sur l'économie mondiale - La croissance annuelle mondiale sera en dessous de 2,5%

L'épidémie de Covid-19 dans le monde pourrait avoir de graves conséquences économiques, avec un manque à gagner mondial estimé à 2.000 milliards de dollars, dont 220 milliards pour les pays en développement, selon un des scénarios pessimistes présenté avant-hier, lundi 9 mars par la CNUCED à Genève.

Quand la Chine, considérée comme le grenier du monde éternue, la planète toute entière s'enrhume ! Selon l'étude réalisée par la Cnuced, le choc dit «Covid-19» provoquera cette année une récession dans certains pays et fera baisser la croissance annuelle mondiale en dessous de 2,5%, le seuil de récession de l'économie mondiale.

Suivant une trame préliminaire, les économies les plus touchées seront les pays exportateurs de pétrole, mais aussi les autres exportateurs de matières premières. Ces derniers risquent de perdre plus d'un point de pourcentage de croissance, ainsi que ceux qui ont des liens commerciaux étroits avec les économies initialement touchées. Des ralentissements de la croissance entre 0,9 et 0,7% sont susceptibles de se produire dans des pays tels que le Canada, le Mexique et la région d'Amérique centrale, dans les Amériques. Ce sont des pays «profondément insérés dans les chaînes de valeurs mondiales», de l'Asie de l'Est et du Sud et des pays dans l'urgence de l'UE.

Toutefois, l'autre menace tant redoutée par les économistes de la CNUCED, c'est le fait que dans de nombreux pays en développement, les niveaux d'endettement global public et privé atteignent déjà «des niveaux de détresse élevés et, dans plusieurs cas, aigus». Des données de près de 117 pays en développement montrent qu'environ un cinquième de ces économies sont très vulnérables aux impacts directs du choc Covid-19 en raison d'une combinaison de la détérioration de la viabilité de la dette avec une forte exposition de leurs économies au commerce et des relations économiques plus larges avec la Chine. Il s'agit notamment de la Mongolie, de l'Angola, du Gabon, des Philippines, du Mozambique, du Vietnam, du Cambodge et de la Zambie. Selon l'agence onusienne, ces économies en développement sont «étroitement liées à l'économie chinoise» par leur participation aux chaînes de valeurs mondiales dirigées par les Chinois et dépendent également des exportations de matières premières vers la Chine.

Pour des pays comme la Zambie, la Mongolie, l'Équateur, le Venezuela, l'Angola, le Kenya, le Pakistan, le Sri Lanka, la Bolivie et la Jamaïque, la Chine est désormais le principal créancier officiel. Dans ces conditions, la CNUCED estime que si ces conditions de prêt se resserrent avec le ralentissement, ceux qui ont les liens financiers les plus forts avec la Chine pourraient être parmi ceux qui auraient plus de mal à se remettre de l'impact économique de la crise de Covid-19.