Sénégal: Coupe du Sénégal des seniors - La succession de Tengueth FC est ouverte

Les résultats du tirage des 32èmes de finale de la coupe du Sénégal des séniors sont connus. La Fédération sénégalaise de football (FSF) a procédé au tirage hier, mardi 10 au siège de ladite fédération sous la présidence de Mayacine Mar, directeur technique national.

Le tirage au sort des 32èmes de finale de la coupe du Sénégal de l'édition 2019/2020 s'est tenu hier, mardi 10 mars. 64 équipes au total dont 14 en ligue1, 14 en ligue2, 24 en national1 et 12 issues des Nationale2 et régionales tenteront de décrocher leurs tickets qualificatifs pour les 16èmes de finales à l'issu des 32 matchs prévus les samedi 14 et dimanche 15 mars 2020. Pour cette année, le tirage a été particulier. En effet, la fédération s'est inscrite dans une logique d'innovation en procédant à un tirage global jusqu'aux demi-finales.

Chaque équipe qualifiée pourra deviner son prochain adversaire jusqu'en finale. Pour les 32èmes de finales, il n'y a pas de choc. Aucun match n'opposera les 14 équipes évoluant au sein de l'élite. Par contre, les équipes de Nationale 1 et 2 auront fort à faire contre de gros morceau du football local pour se tailler un habit en 16èmes de finale. Une seule affiche opposera deux équipes de ligue2, il s'agit de l'US Ouakam qui se frottera à Thiès FC.

On note également sur ces 32èmes de finales l'absence de confrontation entre équipes de ligue1 contre celles de nationale2. Par conséquent, il revient au tirage de déterminer l'équipe qui recevra le premier. Malick Thiam président de la commission sportif et d'organisation de la fédération sénégalaise de football apporte des précisions sur ce point : « le règlement n'a pas changé à ce niveau car, il n'y a pas de plus de deux paliers entre les différentes équipes qui vont s'affronter. Le processus va continuer peut-être. On aura ce schéma à partir des 16èmes de finale. Actuellement, aucune équipe de nationale2 ne croisera une équipe de ligue1 ».

Pour ce qui est du calendrier, Malick Thiam affirme qu'il a été élaboré en parfaite harmonie en tenant compte des différentes compétitions. «Chaque année la fédération initie une rencontre des commissions ad hoc, constituées des membres de la fédération, la ligue professionnelle, la ligue amateur ainsi que le mouvement du championnat national populaire pour constituer un calendrier général de toutes les compétitions qui ont lieu au Sénégal. Nous n'avons fait que respecter ce calendrier qui avait réservé les samedi 14 et dimanche 15 pour les 32èmes de la coupe du Sénégal», explique-t-il.

VOICI LES RÉSULTATS DU TIRAGE DES 32ÈMES DE FINALE

EJ Fatick -Ravin FC

Keur Madior - Diambars

Guédiawaye FC - Assur Richard Toll

Africa promo foot - Racing

Olympique de Ngor - US Gorée

Port - AS Saloum

Darou Salam - Teunguèth FC

Wallidaan de Thiès - Ajel de Rufisque

Génération Foot - Sonacos

Etoile Lusitana - RS Yoff

Linguère Saint-Louis - Jamono Kaolack

Avenir de Dakar - Cayor foot

AS Douanes - Renaissance de Dakar

Vainqueur Gossas FC- AJ Sokone/Coton sport - Demba Diop de Mbour

Mbour Petite Côte - stade de Thiaroye

Vainqueur ERGM/Atlantic - Vainqueur Olympique de Mbour/Damels

Dakar-Sacré-Cœur - Avenir de Mbacké

Pépinière Sud de Kolda - AS Kaffrine

US Rail - Dakar Université Club

Vainqueur Dekendo/Bargueth - stade de Mbour

Yeggo - Jeanne D'Arc

NGB - Gazelle de Kédougou

Model de Mbao - Jamono Fatick

Vainqueur HLM Grand Yoff / Darou Salam/ASFA

Assuc de Ziguinchor

Etics - Casa Sports

Cambérène - Jaraaf

Niambour - Oslo FA

Amitié deThiès - Espoir de Guédiawaye

AS Pikine - Olympique de Ziguinchor

HLM de Dakar - Université de Saint-Louis

Cneps Excellence - vainqueur Saly/DSFA

US Ouakam - Thiès FC