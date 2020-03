Sénégal: Congrès de la Société africaine de transfusion sanguine (SATS) - Dakar abrite la 10ème édition

« Don de sang et priorité sanitaire en Afrique », c'est le thème du 10ème congrès international de la société africaine de transfusion sanguine (Sats). Cette rencontre qui va regrouper plus de 400 délégués africains et non africains, se déroulera du 20 au 23 avril prochain à Dakar, pour la première fois dans un pays francophone.

Le 10ème congrès international de la Société africaine de transfusion sanguine (SATS) qui a pour mission de plaider pour les normes, les compétences éthiques et professionnelles les plus élevées en matière de transfusion sanguine à travers le continent africain, permettant des programmes nationaux de collecte de sang sécurisés, universellement accessibles à tous et durables dans les pays membres, va se dérouler à Dakar au mois d'avril prochain du 20 au 23. Elle sera une occasion pour les experts d'échanger et de partager les expériences de leurs pays respectifs sur les meilleures stratégies globales d'amélioration de la sécurité transfusionnelle ainsi que de l'autosuffisance en produits sanguins de qualité en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile.

Sous le thème de «transfusion sanguine et priorités de santé en Afrique», le professeur Tandakha Dieye, président du comité scientifique dudit congrès, a soutenu : «dans le processus de la transfusion, toutes les étapes sont en normes allant de la sélection jusqu'au filtrage et les centres disposent de matériel performant. Maintenant, le problème c'est au niveau des donneurs, quelqu'un qui présente un certain risque doit pouvoir s'auto exclure du don de sang», a-t-il renseigné.

Le congrès qui va se dérouler pour la première fois dans un pays francophone, va regrouper plus de 400 participants notamment d'experts mondiaux en médecine et science de la transfusion, des décideurs politiques, des partenaires commerciaux, des entreprises, des organisations entre autres.

Le congrès sera aussi marqué par des activités de sensibilisation sur l'importance du don de sang à travers un randonnée pédestre, des journées portes ouvertes qui permettront aux participants de donner du sang afin de se préparer pour le mois de Ramadan où des gaps sont très souvent notés. La société africaine de transfusion sanguine, rappelons-le, sera à son 10ème congrès au Sénégal après la Tanzanie en 2018, le Rwanda en 2016, le Zimbabwe en 2014, l'Ile Maurice en 2012, le Kenya en 2009, l'Afrique du Sud en 2006 et 1999, le Nigéria en 2004 et la Tunisie en 2002.