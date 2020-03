Maroc: Conférence nationale sur la gestion durable de l'environnement, les 25 et 26 à Taza

Une conférence nationale sous le thème "les questions environnementales et sociétales : les défis et les moyens d'une gestion durable" aura lieu, les 25 et 26 mars à Taza.

Initiée par le laboratoire "Espace, histoire, la dynamique et le développement durable" relevant de la Faculté polydisciplinaire de Taza en partenariat avec l'Association des étudiants chercheurs en géographie, cette rencontre tend à dresser l'état des lieux de l'environnement au Maroc et à débattre des moyens à même de préserver les ressources naturelles et relever les défis environnementaux pour amorcer un véritable développement durable.

Cette rencontre, qui connaît la participation des chercheurs universitaires, des géographes, des experts et des militants associatifs, débattra de plusieurs axes, dont "Les défis environnementaux et sociétaux au Maroc", "La gestion des ressources naturelles et la question de la protection des écosystèmes" et "L'environnement urbain et les mutations sociales".

Les conférenciers plancheront, également, sur d'autres thèmes dont "Les espaces vulnérables et les problématiques de la gestion des risques environnementaux", "L'évaluation de l'impact environnemental et les moyens de traitement des problématiques" et "Les études proactives pour lutter contre les dangers environnementaux".