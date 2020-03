Algérie: Lutte contre la discrimination - Un projet de loi fondé sur le respect de la dignité humaine

Alger — Le projet de loi relatif à la prévention et à la lutte contre la discrimination et le discours de haine, adopté en février dernier par le Conseil des ministres et soumis lundi à la Commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l'Assemblée populaire nationale (APN), est fondé principalement sur la tolérance et le respect de la dignité humaine.

Le texte en question vise à prévenir et à sanctionner toutes les formes d'expression qui propagent, incitent, promeuvent ou justifient la discrimination et la haine.

Il définit également le champ d'action de la protection des victimes de ces actes criminels et confère aux associations nationales des droits de l'Homme le droit de déposer plainte auprès des juridictions compétentes et de se constituer partie civile.

Il prévoit aussi la création d'un Observatoire national de prévention contre la discrimination et le discours de haine, placé auprès du président de la République.

Il avait, à ce propos, ordonné "l'introduction d'amendements pour préserver l'objectif substantiel de cette loi, à savoir la préservation de l'unité nationale dans toute sa composante, la moralisation de la vie politique et publique et sa protection contre toute dérive".