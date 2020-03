Angola: Covid-19 - L'UA met en garde contre le manque d'équipements médicaux d'urgence

Addis — Abeba - L'Union africaine (UA) a averti mercredi de la nécessité d'acheter davantage de tests et d'autres fournitures médicales d'urgence pour répondre à l'épidémie de Covid-19, à un moment où le continent a enregistré plus de 90 cas dans 10 pays.

"Il est nécessaire d'acheter et de stocker plus de fournitures médicales d'urgence, y compris des équipements de protection individuelle, pour répondre aux demandes des États membres, qui arrivent chaque jour à la seconde", a déclaré le directeur du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (AfricaCDC) de l'UA.

John Nkengasong s'exprimait lors d'une conférence de presse au siège de l'UA à Addis-Abeba, après que les autorités du Burkina Faso aient annoncé lundi, l'existence de deux cas d'infection par le nouveau coronavirus.

Il s'agit, selon le ministère burkinabè de la Santé, d'un couple qui est rentré au pays le 24 février après un voyage en France et qui est mis en quarantaine dans un hôpital de la capitale Ouagadougou.

Une troisième personne qui a été en contact avec le couple est sous observation médicale.

Avec les cas enregistrés au Burkina Faso, il y a maintenant 10 pays africains - dont six en Afrique subsaharienne - qui enregistrent des cas déclarés de la maladie - Afrique du Sud, Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Égypte, Maroc, Nigéria, Sénégal, Tunisie et Togo.

La plupart des plus de 90 cas enregistrés se concentrent en Égypte.

Lors de la conférence, John Nkengasong a énuméré les mesures prises par AfricaCDC pour contenir la propagation du virus sur le continent, ajoutant que, sur les 55 pays de l'organisation, 43 États sont désormais en mesure d'effectuer des tests de laboratoire pour détecter la maladie.

"On ne peut pas contrôler un virus si on n'arrive pas le détecter", a-t-il déclaré, soulignant la nécessité de continuer à étendre cette capacité à tous les Etats membres avec l'achat et le stockage de plus de tests et de personnel qualifié.

John Nkengasong a également indiqué que les techniciens d'AfricaCDC soutiennent, sur le terrain, la réponse à la maladie dans deux pays: le Nigeria et le Cameroun.

Les efforts des pays africains pour lutter contre la maladie sont également suivis par AfricaCDC à travers son centre d'urgence, ainsi que des conférences téléphoniques hebdomadaires avec les autorités sanitaires.

Les ministres de la Santé des pays de l'Union africaine se sont réunis en urgence le 22 février et, à la suite de cette réunion, un manuel pour l'évaluation, la détection et le suivi des personnes à risque a été publié.

Le directeur de l'AfricaCDC a également déclaré qu'un ensemble de directives pour les concentrations des personnes était en cours de préparation et a conseillé le renforcement des soins de base, à la fois dans la vie sociale et en termes d'hygiène.

"Les meilleures mesures de protection, car nous n'avons pas encore de vaccin ou de traitement, sont de renforcer les mesures d'hygiène de base, y compris le lavage des mains avec du savon, sans tousser ni éternuer dans l'air ou les mains", a-t-il dit.

Dans le cas de symptômes, il a conseillé l'utilisation des services de santé et la fourniture d'informations complètes sur les contacts et les voyages.

Le continent africain et en particulier l'Afrique subsaharienne, une région où les systèmes de santé sont généralement fragiles, reste l'une des régions les moins touchées par l'épidémie de Covid-19.

Bien que les systèmes de santé soient fragiles, beaucoup de ces pays ont accumulé une expérience dans la gestion des épidémies causées par des virus tels qu'Ebola ou la fièvre jaune.