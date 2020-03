Gabon: PME/PMI - Okoumé Capital et l'ONEC dans une convention de partenariat

La société de capital-investissement dédiée aux Petites et Moyennes Entreprises et Industries (PME/PMI) du Gabon, Okoumé Capital SA, et l'Ordre National des Experts Comptables (ONEC), ont récemment signé une convention de partenariat, afin de mieux accompagner les PME/PMI gabonaises dans leur développement en facilitant leur accès au Financement par une meilleure formalisation de leur dossier d'investissement.

La présente convention définit cinq axes de collaboration parmi lesquels la formalisation d'une approche d'investissement par secteurs d'activité, la détection de niches d'opportunités à financer, l'information et la vulgarisation des activités de capital-investissement et d'expertise comptable auprès des opérateurs économiques ainsi que l'accompagnement et la formation des entreprises en création durant les premières années de leur existence.

Pour Edgard Mfouba, Directeur Général d'Okoumé Capital SA, filiale à 100% du FGIS (Fond Gabonais d'Investissement Stratégique) : « Il est indispensable pour Okoumé Capital SA de rencontrer l'ensemble des organismes d'accompagnement des entreprises, afin d'identifier les PME à fort potentiel de croissance déjà accompagnées par ces entités qui constituent un gage de lisibilité et facilitent l'enrôlement de ces acteurs auprès de nos services. »

Pour sa part, Franck A. Sima Mba, Président du Conseil l'Ordre National des Experts Comptables (ONEC) du Gabon « l'Appui des membres de l'ONEC soumis aux dispositions déontologiques et normatives conformes aux standards internationaux représente un atout important pour le développement et la croissance durables des « PME à potentiel élevé »

Créée le 13 Mars 2018, par le Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques (FGIS), la société Okoumé Capital est dotée d'un capital-investissement de 20 Milliards FCFA dédiée au financement de l'entreprenariat au Gabon et au développement des PME et start-ups disposant d'un fort potentiel de croissance à l'échelle nationale et internationale.

L'Ordre National des Experts Comptables du Gabon (ONEC Gabon)

Régi par la loi 022/2017 du 26 janvier 2018, à travers ses missions, développe, promeut et fédère les métiers de l'expertise-comptable au Gabon. L'ONEC a pour ambition de contribuer au développement économique et social du Gabon à travers les processus de normalisations auxquels adhère chacun de ses membres et de proposer aux entreprises une expertise fiable et reconnue.