Angola: Le ministère de la Santé dément un cas de Covid-19

Luanda — Le secrétaire d'État à la Santé publique, Franco Mufinda, a nié, mardi, à Luanda, l'existence de quelconque cas de nouveau coronavirus (Covid-19) dans la compagnie pétrolière Total Angola.

"Il n'y a aucun cas de Covid-19 parmi les employés de la Total Angola, et il n'y a pas de trace de cette épidémie dans le pays. Toutes les informations contraires à cela sont de fausses nouvelles", a déclaré Franco Mufinda, lors d'une conférence de presse, réagissant à une publication publiée circulant sur les réseaux sociaux sur un éventuel cas de maladie sur le territoire national.

Selon le responsable, la diffusion de fausses informations sur Covid-19 en Angola sur les réseaux sociaux est récurrente, le ministère de la Santé recevant quotidiennement plus de 15 "fausses nouvelles", dans le seul but de provoquer des bruits de communication. Il a expliqué que dans le cas de la Total Angola, il s'agit d'un citoyen polonais de 41 ans, un employé de cette entreprise du bloc 17, arrivé dans le pays le 6 février de cette année, avec une grippe normale, ce qui a motivé son entrée dans l'une des cliniques de Luanda.

Pendant la période d'hospitalisation et de traitement, le patient a subi un examen Covid-19, effectué au Laboratoire national de biologie moléculaire, qui a donné un résultat négatif. A ce moment, a-t-il dit, le tableau clinique du citoyen polonais est stable, ayant déjà été libéré de l'hôpital. Face à ce scénario, Fraco Mufinda a conseillé aux citoyens d'être prudents et a découragé la pratique des fausses informations, car la prévention de Covid-19 dépend de l'engagement de tous. Centre de quarantaine pour les compagnies pétrolières Dans le cadre du plan d'urgence contre le coronavirus de la Commission interministérielle d'Angola, la source a souligné que le gouvernement travaillait avec les compagnies pétrolières, afin de construire le troisième centre de quarantaine spécifique pour les travailleurs résidant dans ces entreprises. "Nous avons eu des réunions régulières avec les responsables des compagnies pétrolières, en vue d'identifier un endroit pour installer un centre de quarantaine spécifique pour tout cas suspect de la maladie", a-t-il ajouté. Concernant le processus de contrôle des travailleurs du pétrole, Franco Mufinda a déclaré qu'il était assuré et bénéficiait du soutien des techniciens de la santé et des entreprises elles-mêmes. Il a souligné que les mesures de contrôle et de surveillance des cas suspects effectuées dans les aéroports et les frontières terrestres sont les mêmes que celles appliquées dans les ports et les compagnies pétrolières.