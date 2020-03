Centrafrique: L'Union européenne débloque 15.5 millions d'euros pour le processus électoral

Dans le cadre du soutien à l'organisation des élections couplées prévues en décembre prochain, le gouvernement centrafricain et l'Union européenne ont signé, le 7 mars, une convention de financement.

La cérémonie de signature de ladite convention a eu lieu en présence du chef de l'État, Faustin Archange Touadera, et l'ambassadrice de l'Union européenne en Centrafrique, Samuela Isopi. Le montant est de 15.5 millions d'euros dont 14.75 millions d'euros au Fonds Commun multi-bailleurs géré par le PNUD, et une autre partie aux expertises techniques de l'ÂNE, qui est également prévue dans le cadre de cet appui pour un montant de 500.000 euros.

À travers le financement du 11e Fonds européen de développement (FED), l'Union européenne poursuit son soutien à la consolidation du processus démocratique en République centrafricaine à travers la signature de cette convention de financement pour soutenir l'organisation des élections présidentielle, législatives et locales.

En effet, l'Union européenne devient ainsi le premier bailleur et partenaire engagé avec des fonds concrets mis à la disposition de la RCA à hauteur d'environ 50% des besoins financiers et prévus pour l'organisation de ce processus électoral déjà enclenché.

Ce financement supplémentaire témoigne à suffisance la volonté et l'engagement des 27 États membres de l'UE à l'endroit de la République centrafricaine. « L'évènement d'aujourd'hui marque la réalisation matérielle de l'engagement pris par l'Union européenne à contribuer au financement et donc à la tenue effective des élections de 2020-2021 », a déclaré Samuela Isopi, ambassadrice de l'UE en RCA, ajoutant que le geste permet « un nouveau jalon sur le chemin de la RCA vers une sortie définitive de son histoire de crises politiques et sécuritaires »

« C'est l'apport d'une contribution financière déterminante pour le déroulement et la réussite des prochaines élections, les premières après le retour à l'ordre constitutionnel », a-t-elle réitéré.

Malgré que plusieurs observateurs politiques doutent de la tenue de ce processus électoral par rapport à l'occupation d'une grande portion du territoire par les groupes armés qui continuent à dicter leur loi, la cheffe de la délégation de l'UE a tenté de dissiper le doute.

« Mais nous sommes convaincus que l'ÂNE a su capitaliser les leçons apprises et saura bâtir sur cette expérience. Quels que soient les défis politiques, logistiques et sécuritaires, déjà relevés en 2015-2016 dans une situation plus compliquée que celle d'aujourd'hui, l'Union européenne est convaincue que la tenue des élections cette année n'est pas seulement possible, mais elle est indisponible », a-t-elle indiqué.

Pour Félix Moloua, ministre de l'Economie, du plan et de la coopération, la signature de cette convention de financement entre le gouvernement et l'UE constitue « une étape cruciale et décisive dans la marche vers la consolidation de la paix et de la gouvernance démocratique en République centrafricaine à travers le démarrage d'un certain nombre d'activités prévues dans les différentes étapes du processus électoral ».

La signature de cette convention de financement entre le gouvernement et l'UE vient compléter le premier programme d'appui au processus électoral.

Il s'agit du programme de consolidation de la démocratie (UE-PCD), mis en œuvre par l'agence belge de développement (ENABEL), par lequel l'UE a déjà engagé deux millions d'euros destinés au financement des opérations logistiques préélectorales, à savoir le déploiement de l'opération de cartographie, la contribution à la mise à niveau du centre de traitement des données par l'achat d'équipements informatiques complémentaires.