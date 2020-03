Afrique: Le secteur textile marocain découvre de nouveaux marchés

communiqué de presse

ITC lance une série de formations sur le profilage de marchés pour les institutions d'appui au commerce, membres de l'écosystème textile et habillement au Maroc.

Quinze cadres représentants de quatre institutions d'appui au commerce au Maroc ont développé des connaissances nécessaires à l'élaboration de profils de marchés suite à une formation de cinq jours organisée par le Centre du commerce international (ITC) en partenariat avec le Programme suisse de promotion des importations (SIPPO).

La première formation, qui se tenait du 2 au 5 mars 2020 à Casablanca, Maroc se concentrait sur l'utilisation des outils d'analyse de marché de l'ITC qui fournissent des indicateurs sur la demande internationale, la performance à l'exportation et l'analyse de la concurrence, les marchés alternatifs ainsi que leurs exigences réglementaires.

Une fois familiarisés avec les outils nécessaires à l'identification des marchés, les participants peuvent développer des profils de marché et définir des stratégies et plans d'affaires à l'exportation de produits vers les marchés porteurs.

Cette activité, qui s'inscrit dans le cadre du programme global textiles et habillement (GTEX) et le Programme textiles pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENATEX), a pour but de répondre au manque d'accès aux informations sur les marchés d'exportations dont souffrent le secteur des petites et moyennes entreprises, et ce en renforçant les connaissances des institutions nationales d'appui au commerce.

Le programme GTEX / MENATEX vise à améliorer l'environnement des affaires et la performance des institutions d'appui au commerce opérant dans le secteur textile et habillement et à renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises dans le secteur des textiles et de l'habillement, afin de leur permettre de développer et diversifier leurs exportations.

Le programme GTEX / MENATEX Maroc est cofinancé par le Gouvernement marocain, le Gouvernement suisse et par le Gouvernement suédois.