Cote d'Ivoire: Inauguration en grande pompe d'un musée d'art contemporain à Abidjan

Abidjan a depuis mercredi son musée d'art contemporain. Etabli dans le quartier populaire d'Abobo, le musée Adama Toungara a pour vocation d'être un pont entre le monde de la culture et les habitants du quartier. Pour son inauguration, il accueille l'exposition panafricaine et itinérante «Prête-moi ton rêve», déjà passée par Casablanca et Dakar.

Selfies, strass et paillettes. Mercredi, le tout Abidjan était réuni au musée Adama Toungara, inauguré par Dominique Ouatarra, la première dame de Côte d'Ivoire, et l'ancien maire de la commune qui a donné son nom à ce lieu de culture. Less habitants du quartier se réjouissent, à l'image de Makoura. « Je suis émue, ça me dépasse. C'est du jamais vu, et même du jamais entendu. Un musée, ça se fabrique, c'est l'esprit, c'est une créativité. Pour les enfants, ça change de mentalité et pour nous même ».

Abobo comme Soho...

Pour Yacouba Konaté, le commissaire de l'exposition « Prête-moi ton rêve », cette ouverture de l'art à tous, est un pas en avant. « On sent qu'il y a un effort dans la mise en place de structures plus opérationnelles et on s'est dit que ce serait important de participer à ce programme pour que les Abobolais apprennent à aimer davantage leur quartier en apportant notre contribution »

L'ambition de ce musée au coeur d'un quartier populaire, Bintou Toungara, l'administratrice du lieu en parle comme d'un rêve outre-Atlantique. « Vous connaissez le quartier Soho de New York ? C'est un quartier qui était complètement désaffecté, il n'y avait aucun espoir. Y ont été installées dans ce quartier là des galeries d'art. Et aujourd'hui, c'est l'un des quartiers les plus prisés de New York. On va y arriver »

Avant qu'Abobo ne devienne le nouveau quartier à la mode l'Abidjan, l'exposition « Prête-moi ton rêve » est ouverte jusqu'au 29 avril.