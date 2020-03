Ile Maurice: Centres de quarantaine - «Toutes les options sont à l'étude... »

Partagez cet article

Outre la psychose et l'incertitude liées au coronavirus, baptisé Covid-19, une autre question se profile à l'horizon alors même que la liste des pays sous surveillance s'allonge. Celle de la capacité des centres de quarantaine.

La semaine dernière, les autorités ont décidé de placer la France et l'Allemagne sur la liste de surveillance. La tendance mondiale a désormais changé. Davantage de cas de contamination au virus, qui a fait plus de 4 000 morts, sont recensés dans des pays autres que la Chine. Étant donné que plus de pays, donc plus de passagers, seront concernés par la quarantaine, l'on s'interroge sur le nombre de centres de quarantaine nécessaires. En Chine, un hôtel construit sur sept niveaux et converti en centre de quarantaine, s'est effondré il y trois jours, tuant dix personnes.

Outre l'hôpital de Souillac, les centres de jeunesse d'Anse-la-Raie et de Pointe-Jérome, à Mahébourg, et le centre de refuge de Quatre-Sœurs, quels autres lieux serviront à accueillir des passagers ? Sollicité, un responsable du ministère de la Santé n'a pas souhaité donner de précisions. Toutefois, il indique qu'un plan a été préparé avec plusieurs sites susceptibles d'être convertis en centres de quarantaine. Le ministère se penche actuellement dessus et passe en revue les divers paramètres à prendre en considération.

Suivra-t-on l'exemple des dernières législatives, où il a été considéré à un moment donné de convertir mêmes des salles de mariage en centres de vote ? «Toutes les options sont à l'étude. Le plan ne concerne pas que des centres de jeunesse. D'autres lieux sont également pris en considération», avance le haut gradé. Lesquels ? Des centres communautaires ? Des «multipurpose halls» ? Aucune précision ne nous a été donnée mais il nous revient que des lieux «plus grands», pouvant contenir un nombre plus important de patients pourraient être retenus.

«Peu importe le lieu, une fois que la décision sera prise de le transformer en centre de quarantaine, les infrastructures suivront. Une équipe médicale dédiée, composée de médecins et d'infirmiers, y sera postée sur une base 24/7», explique le haut fonctionnaire. D'ajouter que les régions considérées sont diverses et peuvent se situer n'importe où dans l'île.

Pour Arvin Boolell, le leader de l'opposition, il faudrait avant tout que ces endroits soient adaptés et qu'ils soient capables de fournir une qualité de soins aux normes internationales. «Je suis en communication avec le personnel médical posté à l'hôpital de Souillac. De nombreuses plaintes ont été faites par rapport aux conditions d'hygiène. La Rapid Response Team n'opère pas selon des standards adéquats non plus. Certains membres du personnel sont appelés à se rendre à l'aéroport et puis reviennent à l'hôpital sans aucune précaution additionnelle», fait-il ressortir.

Citant le centre de refuge de Quatre-Sœurs, où il s'est rendu lundi soir, Arvin Boolell avance que le choix a été mal fait. «On parle là d'un petit village mais qui compte un nombre important d'habitants. Pendant la période de jeune, l'église de la localité accueillera plus de Mauriciens durant les 40 heures. Tout ceci résulte d'une mauvaise gestion et de l'absence d'une cellule de communication», explique-t-il. De préciser qu'il serait peut-être temps d'envisager la conversion de certains hôtels en centres de quarantaine, comme cela est le cas à l'étranger.

«Non, les hôtels nous couteraient trop cher. Nous n'y pensons pas en ce moment», rétorque pour sa part le haut gradé de la Santé. Selon lui, les plaintes sont minimes et le ministère de la Santé fait de son possible pour faire face à la situation. «Il faut que les citoyens puissent coopérer avec les autorités.»