Ile Maurice: Fête nationale annulée - Des gâteaux étaient déjà prêts

En ce 11 mars, on déroge à la tradition dans les établissements scolaires. Il n'y aura ni gâteau, ni jus, car il n'y a pas de classes en raison du mauvais temps. Où sont passés les pâtisseries et les jus commandés au moins une semaine avant les célébrations de la fête nationale dans les écoles, collèges et institutions tertiaires ?

Il nous revient que c'est le ministère de l'Éducation qui distribue les briques de jus plusieurs jours avant. Celles distribuées cette année-ci ne seront pas reprises, explique-t-on au niveau du ministère. «Les établissements scolaires peuvent en faire la distribution vendredi, par exemple. Ils peuvent même s'en servir dans le cadre d'une journée d'activités», souligne-t-on.

Quid des gâteaux ? «L'annulation des célébrations a été faite à plus de vingt-quatre heures avant le 11 mars. Ce qui laisse une marge de manœuvre aux pâtissiers. Plusieurs établissements concernés ont déjà décommandé auprès des pâtisseries», laisse entendre un préposé du ministère. Toutefois, ce dernier affirme ne pas être au courant si les pâtissiers ayant déjà commencé la préparation vont percevoir un dédommagement.

Idem pour ce pâtissier dont le commerce est situé à Quatre-Bornes. «J'ai investi Rs 20 000 pour des commandes pour un collège situé à Curepipe et pour une institution tertiaire. Si cette dernière s'est engagée à me payer pour les cent massepains végétariens commandés, je ne sais pas comment cela va se passer avec le collège en question.» Ce dernier relate qu'il a déjà préparé 400 massepains et 400 gâteaux «Francis» commandés par le collège en question. «J'ai dû m'y prendre depuis lundi puisqu'il faut laisser refroidir afin de pouvoir les découper. Hier, on devait les mettre dans des sachets en plastique. Et puis, j'avais aussi des commandes pour des feuilletés et des chemins de fer. J'allais m'y mettre hier», raconte notre pâtissier. D'ajouter que ce n'est qu'hier, le mardi 10 mars qu'un préposé du collège en question l'a appelé pour décommander.

«Je ne sais pas ce qui va advenir des massepains et 'Francis'. Ce sont des gâteaux qui restent comestibles pendant une semaine. On aurait pu en distribuer aux élèves à la reprise des classes, vendredi. L'argument concernant le préavis de vingt-quatre heures ne tient pas, d'ailleurs, car on n'attend pas la dernière minute pour acheter nos fournitures», avance notre interlocuteur.

En effet, c'est à partir du fond de la Parents Teachers' Association qu'est puisé le montant pour l'achat de gâteaux à l'intention des étudiants. Ensuite, après les célébrations, l'institution fait des réclamations auprès du ministère de l'Éducation. Celui-ci octroie une subvention par tête d'étudiant. Selon nos recoupements, à l'année dernière, ce montant était de Rs 12. Les établissements scolaires sont libres de passer leur commande auprès d'une pâtisserie de leur choix.

«Généralement, à cette occasion, les pâtisseries offrent un prix forfaitaire aux écoles. Et très souvent, en ce qui concerne les écoles primaires, ce sont les mêmes boulangers/pâtissiers qui leur fournissent du pain qui sont sollicités pour la confection des gâteaux en question», explique Rishi Bundoo, trésorier de la Government Teachers' Union.