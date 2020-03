Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur - 25 lauréats du PASRES formés à la rédaction d'articles scientifiques

Vingt-cinq (25) lauréats (Enseignants-chercheurs et Doctorants) du Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres), issus des différentes universités publiques et centres de recherche, participent à un atelier de formation sur la rédaction d'articles scientifiques, du 10 au 12 mars 2020, à l'Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody.

Pendant trois jours, les participants à cet atelier seront formés sur « le choix de style de rédaction et de revues appropriées », « la structuration des articles scientifiques », « la procédure de soumission de ces articles à publication », « la collecte et l'analyse des données » et « la protection des résultats de recherche », etc.

« L'objectif de cette formation est d'améliorer les capacités des apprenants en matière de rédaction d'articles scientifiques », explique Dr Sangaré Yaya, secrétaire exécutif du Pasres.

Selon lui, aucune université ivoirienne ne figure dans le dernier classement des meilleures universités africaines, après les centaines de milliards investis par l'Etat de Côte d'Ivoire dans la réhabilitation des universités publiques et les efforts immenses consentis le gouvernement ivoirien dans le recrutement d'enseignants-chercheurs. « L'un des critères pour justifier ce non-classement des universités ivoiriennes est la qualité de la rédaction scientifique », confie-t-il.

C'est en réponse à cette préoccupation que le Pasres, en tant que structure d'appui à la recherche, a initié cet atelier qui s'inscrit dans une série de formation de ce genre visant le renforcement des capacités des jeunes chercheurs ivoiriens dans la rédaction d'articles scientifiques.

Pr Simplice Dion, directeur de cabinet adjoint, représentant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, s'est félicité de ce programme destiné aux lauréats du programme en matière de rédaction d'articles scientifiques. « La maîtrise de la rédaction scientifique constitue l'un des principaux défis auxquels est confronté les enseignants des universités et centre de recherche dans un environnement de production scientifique particulièrement compétitif et concurrentiel tant au plan national qu'international », a-t-il dit.

Avant d'ajouter : « La rédaction scientifique requiert une aptitude particulière et surtout une capacité à interagir avec les standards mondiaux, les débats scientifiques. Pour acquérir donc ce savoir scientifique, les enseignants-chercheurs et chercheurs ont grandement besoin d'être formés aux normes et exigences de la rédaction afin d'améliorer la qualité scientifique des articles proposés aux journaux et revues. »

C'est à juste titre que « le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique encourage cette initiative qui met en évidence l'utilité du renforcement des capacités des chercheurs pour des productions scientifiques à la hauteur des exigences et standards internationaux requis en la matière », a-t-il soutenu.

Aussi a-t-il invité les participants à s'approprier cette formation pour améliorer la qualité de leurs productions scientifiques. L'atelier prend fin le jeudi 12 mars.