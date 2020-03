Cote d'Ivoire: Internet très haut débit - GVA Côte d'Ivoire lance CANALBOX

« La solution de CANALBOX signifie que lorsque vous avez de l'électricité, vous avez aussi Internet. C'est pourquoi, il est important pour Smart Africa de s'associer au Group Vivendi Africa Côte d'Ivoire (GVA) », a indiqué Lacina Koné, directeur général de Smart Africa.

C'était à l'occasion du lancement, le 10 mars 2020, à Abidjan-Plateau, de CANALBOX, offre internet Très Haut Débit à destination du grand public de GVA Côte d'Ivoire, nouvel acteur sur le marché des télécommunications ivoirien.

Saluant cette initiative, M. Koné a affirmé qu'Internet ne devrait pas un luxe mais un nécessité.

Marco De Assis, Président de GVA Côte d'Ivoire a indiqué que la vision de sa structure est claire en ce qui concerne l'accès Internet par fibre optique. Pour lui, Internet constitue aujourd'hui un besoin à l'instar de l'eau et de l'électricité. Il y a donc un besoin de réduire la fracture numérique. « Nous sommes là pour démocratiser l'accès à l'Internet », a tenu avant tout à préciser M. Marco De Assis.

Poursuivant, il a souligné que cette offre va faire vivre aux Abidjanais l'internet à la vitesse Fibre. Une connexion illimitée avec un débit jusqu'à 50 Mb/s pour 30.000 FCFA par mois. « Avec un abonnement mensuel tout compris, sans surcoût et sans surprise, toute la famille peut en même temps télécharger des films et des séries, partager des photos et des vidéos avec des amis, regarder leurs programmes préférés en direct sans aucune limite ! », a-t-il expliqué.

A l'en croire, l'offre est déjà disponible à Marcory et le déploiement de la fibre optique se poursuit dans de nombreux quartiers dont Treichville, Cocody, Plateau et Riviera. « Nos équipes mettent en place à Abidjan le meilleur réseau Internet pour les Ivoiriens car nous sommes persuadés que l'accès au Très Haut Débit pour tous est un facteur clé du développement économique et social », a précisé M. Marco De Assis.

GVA, filiale du groupe Vivendi, est un opérateur télécom spécialisé dans la fourniture d'accès internet Très Haut Débit en Afrique. Il construit son propre réseau en fibre optique et investit à long terme, concrétisant ainsi sa vision en faveur du développement numérique.

Il faut noter que GVA a lancé ses activités à Libreville (Gabon) en 2017, à Lomé (Togo) en 2018 puis à Pointe Noire et Brazzaville (République du Congo) en 2019. Dans chaque ville, GVA a contribué à la création de plusieurs centaines d'emplois locaux ainsi qu'à la professionnalisation des filières d'avenir pour les métiers de l'ingénierie, du numérique et de la distribution.