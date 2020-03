Soudan: Médiation - Les Pourparlers de Paix progressent vers un Accord Final

Juba — 2020 (SUNA)- Les Parties aux Négociations de Paix sur les Pistes du Darfour et les deux Zones ; Sud-Kordofan et Nil Bleu, ont tenu trois Séances Simultanément au dans l'Hôtel Palm à Juba Mercredi et ont discuté d'une Multitude de Dossiers de Négociations.

La Délégation du Gouvernement et les Dirigeants du Trajectoire du Darfour ont tenu deux Séances Coïncidentes au cours desquelles elles ont discuté du Dossier du Pouvoir et de la Gouvernance, des Réparations des Personnes affectées par la Guerre au Darfour, tandis que les Délégations du Gouvernement et de la Faction du MPLS-Aggar ont tenu une Séance consacrée à la Révision et à l'Organisation des Dossiers Convenus avec le Gouvernement afin d'être Intégrés dans la Matrice de l'Accord Final.

Un membre de la Médiation, Tott Gualwak, a déclaré dans un communiqué de presse que les Délégations aux Négociations tenaient trois Séances Coïncidentes pour discuter d'un nombre de Points selon le Nouveau Plan de Négociation de Paix Elaboré par la Médiation, soulignant que les Parties à la Négociation avaient surmonter les Grands Obstacles en Cours des Pourparlers.

En ce qui concerne la Période de Transition, le Chef de la Médiation Sud-soudanaise a déclaré que les Dirigeants du Front Révolutionnaire souhaitaient que la Période de Transition soit prise en compte après la Signature de l'Accord de Paix Final, car ils ne sont pas partis au Document Constitutionnel fixant la durée.

Tott a indiqué qu'il restait un Point Controversé concernant la Participation Politique après la Période de Transition où les Dirigeants du Front Révolutionnaire veulent que les Participants à la Période de Transition ne soient pas privés de leur participation aux Elections.

Il a révélé que la Période de Transition serait soumise à des Consultations entre la Médiation et le Gouvernement Sud-soudanais au Niveau du Président Salva Kiir, le Parrain des Négociations de Paix et le Président du Conseil Souverain le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan pour atteindre une Vision Consensuelle de la Question.

Et en ce qui concerne la Nomination des Walis et le Conseil Législatif, Tott a déclaré que cela constituait un Point de Friction entre les Parties au Dialogue et qu'il avait été retardé en Attendant la Signature de l'Accord de Paix Final selon l'Accord conclu entre les Parties à la Négociation et à la Médiation.

Tott a dévoilé que la Médiation, concernant le MPLS- Faction Al-Hilo- mène des discussions avec Al-Hilo pour le ramener à la Table des Négociations, attribuant le retard des Pourparlers avec le Mouvement à l'Adhésion d'Al-Hilo à la Laïcité de l'Etat, même s'il l'avait fait a annoncé son Engagement à Négocier.