Congo-Brazzaville: Réseaux sociaux - Alima Togola partage des astuces et techniques pour booster son audience

Fort de son expérience sur les réseaux sociaux, l'actrice et comédienne malienne, Alima Togola, a animé un atelier le 11 mars, à Brazzaville, du thème « Au-delà des simples selfies, comment faire vivre une page personnelle et créer des vidéos originales avec son smartphone ? ».

En séjour à Brazzaville dans le cadre d'une tournée africaine offerte par l'Institut français de Paris, Alima Togola a longuement échangé avec quelques artistes et bloggeurs sur les moyens de renforcer sa visibilité et sa notoriété sur Internet. Pour elle, le nombre d'opportunités que nous offrent tant les smartphones que les réseaux sociaux, notamment Facebook qui a boosté sa carrière et sa renommée dans son pays le Mali et bien au-delà n'est plus à démontrer. « Avoir une page c'est bien mais avoir des "fans" (personnes qui s'intéressent, aiment, commentent et partagent son contenu) c'est encore mieux. Ce monde constitue une valeur ajoutée des objectifs qu'on se fixe. Est-il qu'ils ne tombent pas des cieux car il faut travailler pour les avoir, puis les fidéliser », a-t-elle déclaré.

Racontant son parcours, Alima Togola précise que tout a commencé en 2018, de façon totalement hasardeuse, grâce à des textes d'un ami qu'elle convertissait en petits sketchs. En effet, bien qu'ayant appris professionnellement le théâtre, la jeune femme ne s'imaginait pas devenir célèbre à travers les réseaux sociaux. « Les petites vidéos de deux à quatre minutes que je faisais ont commencé à intéresser énormément de personnes sur ma page Facebook, et cela m'a mis en confiance pour continuer sur cet élan », a-t-elle expliqué.

Avec plus de 175 000 abonnés aujourd'hui, Alima Togola évolue en solo. Elle écrit et réalise quasiment tous ses sketchs avec son téléphone. Dans ses contenus en bambara (langue nationale malienne), elle défend la femme et dénonce, sur un ton humoristique, les différents vices dont elle est victime. Quelques fois, elle titille aussi sur d'autres faits de société qui, à son avis, empêchent son épanouissement et son développement.

Au regard de sa propre expérience, la jeune artiste malienne a notamment exhorté le public désireux de booster sa page Facebook à : se lancer et persévérer malgré les barrières qui pourront se dresser dans l'accomplissement des objectifs fixés ; se former sur le tas en côtoyant ceux qui sont déjà parvenus, en se documentant et en expérimentant différents outils de création de contenu de qualité ; gérer une seule application à la fois, à ses débuts, pour être efficace ; être créatif et stratégique sur le contenu avec une ligne éditoriale attractive ; choisir une plage horaire de publication et d'animation pour optimiser son audience ; être à l'écoute du public et interagir avec lui pour mieux connaître ses fans ; retourner les critiques à son avantage en relativisant car il y aura toujours des mécontentements, etc.

Pour Alima Togola, c'est une joie de constater combien son action sur Facebook influence positivement son environnement et incite à la prise de conscience. « J'ai débuté avec rien, vous le pouvez aussi en mettant en avant le talent qui réside en vous. Certes, qu'on peut suffisamment tirer profit de sa célébrité, je conseillerai à ceux qui veulent se lancer de ne pas mettre le gain en avant pour préserver leur dignité et leur charisme », exhorte-t-elle.

Le public présent s'est réjoui d'avoir appris de nouvelles astuces et techniques sur comment booster sa visibilité sur les réseaux sociaux. Il a, par ailleurs, apprécié la simplicité et l'ouverture d'esprit de la comédienne. Notons qu'Alima Togola sera en spectacle, « Djon bé sini don ? » (Qui connaît l'avenir), le 12 mars à l'Institut français du Congo (IFC) en début de soirée.