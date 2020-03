Afrique: Cameroun 2020 - Trente et un joueurs présélectionnés pour le Chan

Après l'échec du TP Mazembe, éliminé en quarts de finale de la Ligue des champions par les marocains de Raja, l'entraîneur Pamphile Mihayo s'est vite remis au travail. Le prochain challenge pour ce coach récemment nommé par la Fecofa à la tête des Léopards A' est le prochain Championnat d'Afrique des nations (Chan) 2020. Déjà, il bat le rappel des troupes avec la publication, le mardi 10 mars, de la liste des présélectionnés.

Les trente et un joueurs vont prendre part aux préparatifs de la phase finale du Chan qui est à sa sixième édition. En analysant la liste des présélectionnés, il appert que le sélectionneur national a fait un dosage quasi parfait au niveau des clubs en se gardant de ne pas bâtir l'ossature de l'équipe autour d'un seul club. On retrouve sur sa liste des joueurs provenant presque de tous les grands clubs du pays (V.Club, Mazembe, Maniema Union, Renaissance, Bazano etc). Bien plus, il a misé sur les joueurs les mieux cotés à la Ligue nationale de football justifiant régulièrement alignés dans leurs clubs respectifs et justifiant d'un temps de jeu suffisant. Au-delà, la sélection ainsi opérée est une mixture entre la nouvelle génération et l'ancienne. Ernest Luzolo, Atibu Radjabu, Merveille Kikasa, Glody Likonza, Ikoyo Iyembe etc, constituent la nouvelle vague qui entend aussi marquer de son empreinte cette compétition à l'instar de la vieille garde incarnée par Trésor Mputu, Yanick Bangala, Issama Mpeko, Ley Mamtapi, etc.

C'est autour de ces différents talents (en attendant la liste définitive) que Pamphile Mihayo entend bâtir son équipe. Cela passera par une bonne préparation. Avant d'aller à Douala au Cameroun pour la compétition, les Léopards A' se déplaceront, durant la semaine, pour le stage en Libreville au Gabon. Dans l'entracte, ils affronteront le Maroc et le Burkina Faso en amical. Le rassemblement est prévu pour le lundi 16 mars à Béatrice Hôtel. La RDC est dans le groupe B avec le Congo, le Niger et la Libye.

Liste de joueurs présélectionnés pour le Chan 2020

Gardiens

Jackson Lunanga (AS Vita)

Ley Matampi (FC Renaissance)

Esdras Kabamba (AC Rangers)

Nathan Mabruki (DCMP)

Défenseurs

Issama Mpeko (TP Mazembe)

Mukoko Amale (DCMP)

Ernest Luzolo (AS V.CLUB)

Djuma Shabani (AS V.CLUB)

Atibu Radjabu (AS Maniema)

Godet Masengo (TP Mazembe)

Yannick Bangala (AS V.CLUB)

Idumba Fasika (FC Saint-Eloi Lupopo)

Ikoyo Iyembe (DCMP)

Masasi (JS Groupe Bazano)

Milieux

Michee Mika (TP Mazembe)

Merveille Kikasa (AS V.Club)

Glody Likonza (TP Mazembe)

Mukoko Tonombe (AS V.Club)

Mercey Ngimbi (AS Maniema)

Tresor Mputu (TP Mazembe)

Soze Zemanga (AS V.Club)

Lutumba Makanza (RCK)

Rachidi Assumani (DCMP)

Attaquants

Jackson Muleka (TP MAZEMBE)

Vinny Bongonga (DCMP)

Eric Kabwe (Lubumbashi Sport)

Ricky Tulenge (AS V.Club)

Isaac Tshibangu (TP Mazembe)

Jimmy Bayindula (DCMP)

Chico Ushindi (TP Mazembe)

Fiston Kalala Mayele (AS V.Club)