Congo-Brazzaville: Musique - Spirita Nanda présente son album « Fuzion » à Brazzaville

Après Pointe-Noire, capitale économique du Congo, Lomé (Togo), Abidjan (Côte-d'Ivoire), c'est finalement à Brazzaville, le week-end dernier, que l'artiste musicienne Spirita Nanda a présenté son premier opus « Fuzion », en présence des chroniqueurs et mélomanes de la musique.

Produit par Kamina pictures- Spirit Art- et Sky vision medias, "Fusion", disponible en support CD, contient douze titres et dix collaborations. Il s'agit de : "Intro" ; "Dingue" en featuring avec Mixton ; "Be Your Woman" en featuring avec Duce ; "Mbappe" en featuring avec MLG Mochristo ; "Voddoo" featuring avec Malash x Francos Fyer ; "Là-bas" avec Teddy Benzo ; "Spirit in the dreams" avec Zeus Million x Talansi ; "Mwana" avec Roland Bousou ; "Do Me" avec Biz Ice ; "Huis clos" avec Caprice Diccon ; "Tam Tam" avec Sosey ; "Outro : Mama Africa". Bonus tracks Jungle/ "Plan B".

Cet album est un mélange de la Soul avec d'autres styles, notamment un peu de rumba. Bref, c'est une combinaison de styles de couleurs et d'univers musicaux différents.

Les messages contenus dans cet opus sont divers. Spirita aborde plusieurs aspects. Il y a un titre par exemple qu'elle dédie aux orphelins. Elle demande à ces derniers de ne pas s'inquiéter, tout en incitant les mamans à s'occuper des enfants de leurs maris comme si c'étaient les leurs. « Nous, les mamans, avons souvent tendance à maltraiter les enfants de nos conjoints », a-t-elle dit.

Il y a aussi un titre "Là-bas" dans lequel elle demande à la "Mama Africa" de lui donner les raisons pour lesquelles elle doit rester en Afrique alors qu'ailleurs elle peut trouver mieux. Outre cela, elle incite également, dans cette même chanson, les Africains à la soutenir. Elles n'est pas abandonnée, dit-elle. Il y a également des titres d'ambiance. « C'est un album qui est ouvert à tout le public. Si tu veux t'amuser, tu l'écoutes ; si tu veux parler des phénomènes migratoires tu l'écoutes ; tu veux écouter un titre sur les orphelins tu le consultes », ajoute-t-elle.

L'album « Fuzion » est sorti sans clip certes, mais il y a quelques extraits sur You Tube de quelques clips. L'artiste s'attèle à les déballer. Il y aura également quelques shows, des spectacles ici et là , tant sur le plan national qu'international. Elle a invité les mélomanes à la retrouver sur Instagram, You Tube, Facebook et même sur le compte Spirita Nanda, tout en leur promettant de les informer sur la suite de son programme de promotion de cet opus.

Notons que Spirita Nanda a séjourné à Brazzaville pour la présentation de cet album et la prestation scénique à Canal Olympia à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme.