Congo-Kinshasa: Pédiatrie de Kalembelembe - L'unité nutritionnelle en rupture de stock des intrants thérapeutiques

La malnutrition, l'une des causes de la mortalité infantile en RDC, est un sérieux problème de santé qui affecte plus les enfants de moins de 5 ans. Aucune province de la RDC n'est épargnée par ce fléau qui constitue un frein à la croissance physique et intellectuelle de l'enfant.

La prise en charge de cette grave maladie se fait notamment par l'administration à l'enfant malnutri des intrants thérapeutiques tels que le Plumpy-Nut (une pâte d'arachide enrichie), le lait F-75 et F-100. Malheureusement, depuis un certain temps, la ville de Kinshasa connaît une rupture de stocks de ces intrants nutritionnels. Ce qui complique la prise en charge des enfants mal nourris.

Au cours d'un entretien qu'elle a eu le mercredi 11 mars avec les journalistes membres du Réseau des journalistes amis de l'enfant, Bonnette Kutumbakana Masela, nutritionniste à la pédiatrie de l'hôpital de Kalembelembe a lancé un SOS aux autorités du pays pour faire de la lute contre la malnutrition une priorité. «Je plaide auprès des autorités pour une mobilisation nécessaire de cette pathologie qui est l'une des causes principales de la mortalité des enfants de moins de 5 ans », a-t-elle dit. «Nous bénéficions des intrants de la part de l'Unicef, notre partenaire.

Actuellement, il y a rupture de stock. La ville de Kinshasa n'a pas d'intrants pour la prise en charge nutritionnelle », a -t-elle regretté tout en recommandant aux partenaires « de faire un effort pour que la rupture de stock ne soit pas répétitive car le ravitaillement est lent ». Aux mères, la nutritionniste les exhorte à surveiller activement l'alimentation de leurs enfants.

L'unité nutritionnelle de la pédiatrie de Kalembelembe, a expliqué Bonnette Kutumbakana, assure la prise en charge des enfants malnutris avec des complications médicales associées à d'autres maladies. Chez cette catégorie d'enfants, a-t-elle fait remarquer, l'on observe une absence totale d'appétit. La prise en charge de tels enfants consiste à stimuler leur appétit tout en cherchant à stabiliser la situation de de ces maladies.

A en croire la nutritionniste de Kalembelembe, les enfants présentant des complications médicales sont suivis à l'hôpital. Par contre ceux n'ayant pas des complications médicales sont orientés dans la communauté et dans des familles où ils sont suivis avec le produit Plumpy-Nut. Elle rappelle en plus que son service administre aussi des produits pour les enfants ayant des complications médicales. Ces enfants prennent le lait F-100, c'est-à-dire (formule 100) dont cent grammes de lait équivaut à 100 kilos des calories d'énergie et la F-75 en vue d'augmenter leur poids.