Congo-Kinshasa: Pont route-rail Kinshasa-Brazza - Les travaux seront lancés en 2023

La vice-Premier ministre du Plan, Elysée Munembwe a annoncé, au cours d'une conférence de presse animée le 10 mars à Kinshasa, le chronogramme d'exécution des travaux de construction de cet ouvrage.

On en sait un peu plus sur le chronogramme d'exécution de travaux de construction du pont route-rail censé relier les deux capitales les plus rapprochées du monde, en l'occurrence Kinshasa et Brazzaville. Le démarrage des travaux de construction de cet ouvrage gigantesque pourrait intervenir en 2023 et ce, au terme d'un processus de structuration et de contractualisation du projet. La clôture des travaux et la mise en exploitation est fixée en 2028. C'est ce qui ressort de la communication faite aux journalistes le mardi 10 mars par la vice-Premier ministre du plan.

Toutefois, la construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville reste assortie de certains préalables tels que la construction du chemin de fer Kinshasa-Ilebo et la modernisation de la route Matadi-Kinshasa et, surtout, la construction du port en eaux profondes de Banana, dans le Kongo central, dont le démarrage des travaux est annoncé pour la fin de l'année en cours. Il s'agit, comme l'a indiqué le ministre des Transports et Voies de communication, Didier Mazengu, également présent à cette conférence de presse, de prioriser les investissements prioritaires pouvant influencer directement la vie des citoyens. "Le pont-route-rail n'a pas de sens pour nous, si nous n'avons pas notre port en eau profonde, si nous n'avons pas notre chemin de fer Kinshasa-Ilebo et si nous n'avons pas l'intégration de toute la République démocratique du Congo", a indiqué le ministre.

Cependant, un écueil est susceptible d'hypothéquer le déroulement du projet. Il s'agit du contrat que le gouvernement a conclu avec la firme emirati DP World à qui le marché a été confié. D'après le ministre Didier Mazengu, la seule alternative restante pour favoriser une évolution positive du projet consiste à casser ledit contrat à tout point de vue désavantageux pour le pays. Outre la levée de l'exclusivité de DP World dans la construction dudit port, le ministre plaide également pour la révision de la part sociale du gouvernement dans ce projet qui doit passer de 49% à 51, au lieu et de 70% à 30 en faveur de DP World.

En tout état de cause, les études de faisabilité dans le cadre de la construction du pont route-rail Kinshasa-Brazzaville sont déjà terminées, à en croire la vice-Premier ministre du Plan qui, par ailleurs, a confirmé la participation de la RDC à la table ronde des partenaires sur le financement de construction des infrastructures de transport en Afrique qui se tiendra du 16 au 19 mars 2020 à Brazzaville. L'objectif de ce forum est de mobiliser 2,5 milliards d'euros pour la réalisation d'un réseau d'infrastructures permettant de relier la RDC à la République du Congo, au Tchad, à la République centrafricaine, au Burundi et à l'Ouganda à travers la construction d'un vaste réseau routier.

Les assises de Brazzaville se situent dans le prolongement du Plan directeur consensuel des transports en Afrique centrale adopté en janvier 2004, à l'occasion de leur 11e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économiques des États de l'Afrique centrale tenu à Brazzaville. A noter que le projet de construction du pont route-rail Kinshasa et Brazzaville et le prolongement du chemin de fer Kinshasa-Ilebo font partie des cinquante-cinq projets phares retenus par les participants dans le cadre du Programme des investissements pour le développement des infrastructures en Afrique.