Cote d'Ivoire: Coronavirus - Pourquoi l'OMS déclare l'épidémie de Covid-19 comme une pandémie

Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a fait part ce mercredi 11 mars de sa profonde inquiétude face aux « niveaux alarmants d'inaction » de la communauté internationale face aux « niveaux alarmants de propagation » de l'épidémie du nouveau coronavirus.

« Nous sommes extrêmement préoccupés tant par le niveau alarmant et par la sévérité de la propagation que par le niveau d'inaction. Nous avons donc décidé de considérer que le Covid-19 peut être qualifié de pandémique », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.« Décrire la situation comme une pandémie ne change pas l'évaluation de la menace posée par ce coronavirus. Cela ne change pas ce que fait l'OMS, et cela ne change pas ce que les pays devraient faire », a-t-il affirmé.Le nombre de nouveaux cas hors de Chine multipliés par 13 en 2 semaines

Le patron de l'OMS a estimé que dans « les jours et les semaines à venir », le nombre de cas, de décès et de pays touchés allait augmenter. Mais il a appelé, une fois de plus, les pays à agir pour « contenir » l'épidémie, qui a fait plus de 4 000 morts dans le monde. Le nombre de nouveaux cas hors de Chine a été multiplié par 13 au cours des deux dernières semaines, a-t-il souligné. « Nous devons être plus agressifs », a insisté Tedros Adhanom Ghebreyesus, soulignant que cette « pandémie » pouvait « être contrôlée ».

Tedros Adhanom Ghebreyesus a appelé les pays à déclencher et adapter les mécanismes d'intervention d'urgence, à communiquer avec leur population sur les risques et les mesures de sécurité, à trouver, isoler, tester et traiter chaque cas de Covid-19 et à retracer les contacts qu'ils ont pu avoir. Mais également à préparer les hôpitaux et à former et entraîner les personnels de santé.

L'OMS a par ailleurs assuré que l'Iran, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie du nouveau coronavirus, faisait « de son mieux » mais manquait cruellement d'équipements.

238 nouveaux cas confirmés au Qatar

Hausse spectaculaire du nombre de cas de coronavirus au Qatar en l'espace d'une journée. Le ministère de la Santé publique indique, mercredi 11 mars, que le Qatar a recensé 238 nouveaux cas confirmés de Covid-19 concernant des «expatriés».

Le ministère, cité par l'agence de presse officielle Quna, précise que les personnes infectées «avaient été mises en quarantaine par mesure de précaution» et qu'elles n'ont pas été «en contact avec le reste de la population». Le nouveau bilan est désormais de 262 contaminations au Qatar. Aucun décès n'a été déploré jusqu'à présent.