Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Un programme international lancé au profit des jeunes femmes

La Fondation Séphis, en partenariat avec l'Université Internationale de Grand-Bassam, ONU-Femmes et la GIZ, vient d'initier un programme en entrepreneuriat, en faveur des jeunes femmes. Dénommé « African women of the future fellowship (AWF) », ce programme porte sur l'Emploi et la Promotion des PME en Côte d'Ivoire.

La cérémonie de lancement a eu lieu, le 8 mars, à l'hôtel Ivoire, à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la Femme. Selon Mme Sefora Kodjo-Kouassi, présidente de la Fondation Séphis, l'initiatrice, « African women of the future fellowship (AWF) » est un « prestigieux » programme international de leadership et de Mentorat de la Jeune Femme. Il est placé sous le parrainage du Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'Etat, Amadou Gon Coulibaly.

« Le programme AWF a été reconnu par l'Union africaine en 2018, comme l'une des 50 meilleures initiatives en matière d'éducation sur le continent. Depuis ses deux premières éditions, il a l'avantage d'inculquer une nouvelle méthode de recherche et de création d'impact auprès des jeunes femmes, sur les possibilités qui s'offrent à elles dans leur quête de meilleures conditions de vie et de travail », a-t-elle souligné. Avant d'ajouter : « Pour la mise en œuvre pratique de ce programme, les candidates sont invitées à s'inscrire en ligne et passent par un processus sélectif, à l'issue duquel 36 jeunes femmes issues de différents pays africains, mais résidentes en Côte d'Ivoire, sont retenues selon la pertinence de leur activité ou de leur projet. Elles sont formées en résidentiel pendant 06 semaines, par des experts nationaux et internationaux en Leadership, Genre et Développement de projet ».

Au dire de l'initiatrice du programme AWF, la formation s'achève par une cérémonie de graduation et est sanctionnée par un certificat endossé par ONU-Femmes et la GIZ. « Les 36 AWF sélectionnées rencontreront une fois par semaine, des leaders du secteur privé, du secteur public ou de la société civile autour d'un échange de haut niveau pour un partage d'expériences.

Durant leur formation, les 36 AWF participeront à une compétition de « pitch project » dont l'objectif est de renforcer leur art oratoire ainsi que leur aptitude à lever des fonds auprès de partenaires nationaux et internationaux ».Pour postuler à ce programme, il faut remplir un certain nombre de critère. Notamment : Être une femme d'origine Africaine et résidente en Côte d'Ivoire ; Avoir entre 18 et 35 ans ; Avoir le niveau terminale (minimum ou équivalent) ; Être une femme entrepreneur (plus de 2 ans d'expériences) ou ayant une activité susceptible de favoriser la création d'emploi pour d'autres femmes ou être une femme en situation d'emploi qui pourraient bénéficier d'une amélioration de leur condition de travail après le programme (salaire, position, etc.), parler couramment le français.