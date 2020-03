Algérie: Le peuple sahraoui déterminé à poursuivre sa lutte pour son indépendance

Aousserd — Le président sahraoui, Brahim Ghali a réaffirmé, mercredi à Aousserd (camps de réfugiés sahraouis), que le peuple sahraoui défendra son droit légitime à la liberté et à l'indépendance par tous les moyens, soutenant que son peuple cherhce à construire son Etat indépendant et vivre libre et digne comme le reste du monde.

"Nous ne demandons que le droit dont jouissent tous les peuples du monde.

C'est le droit de notre peuple de jouir de la liberté et de construire son Etat indépendant et de vivre une vie libre et digne comme le reste du monde", a déclaré M. Ghali dans son discours à l'ouverture du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental.

"Nous n'accepterons jamais la confiscation de ce droit à qui que ce soit", a insisté M. Ghali.

"Il s'agit simplement d'une solution démocratique juste et définitive au conflit, qui permettrait au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'indépendance, comme tous les peuples et pays coloniaux", a ajouté le président sahraoui dans son discours inaugural de cette première édition du Forum international qui se tient du 11 au 13 mars, avec la participation de plusieurs délégations étrangères venues des quatre coins du monde.

En s'adressant aux jeunes participants à ce Forum, le président Ghali a dit: "Notre problème est le vôtre. Notre combat est votre combat".

"Nous sommes tous appelés à mener une noble mission, sur de nombreux fronts: politique, juridique, droits de l'Homme, diplomatique, médiatique, humanitaire, solidaire et autres (...)", a-t-il encore ajouté.

Le président sahraoui a, en outre, souligné que le mouvement international de jeunesse, "par tous les moyens disponibles, à travers ce forum et d'autres, doit faire pression sur l'occupant marocain pour mettre fin à la souffrance prolongée et à son occupation illégale du Sahara occidental".

"La cause sahraouie doit être entendue comme une cause juste dans tous les forums internationaux. La fin de l'occupation militaire marocaine illégale de certaines parties de la République sahraouie, cette dernière manifestation du colonialisme sur le continent africain, doit cesser", a lancé le Président Ghali.

Il a également appelé à mettre fin aux "violations massives des droits de l'Homme de nos concitoyens sous occupation marocaine". "Le blocus et les restrictions qui leur sont imposés et le niveau provocateur des pratiques coloniales doivent être levés", a-t-il souligné.

Le président Ghali a abordé "le pillage des ressources naturelles sahraouies par l'Etat d'occupation marocain, en coopération avec les parties les plus connues, notamment l'Union européenne", appelant à la cessation de ce pillage.

"Le mur d'occupation marocain, en tant que crime contre l'humanité, doit être détruit", a-t-il ajouté.

"La jeunesse sahraouie et l'ensemble du peuple sahraoui ont besoin de votre soutien. Nous exigeons l'application du droit international et du droit international humanitaire", a-t-il conclu.