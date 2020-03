Sénégal: Khalifa Gaye directeur des bourses - «De 2017 à 2019, plus de 4 milliards de FCfa ont été payés illégalement»

interview

Enseignant-chercheur en Informatique à l'Université Assane Seck de Ziguinchor depuis 2007, Khalifa Gaye a été nommé à la tête de la Direction des bourses, il y a moins d'un mois. Dans cet entretien, il évoque, entre autres, l'octroi des bourses aux non ayant-droits, la problématique des étudiants en master, le projet de digitalisation.

M. Gaye, vous arrivez dans une direction où les problèmes pullulent. Comment comptez-vous les résoudre ?

Je suis arrivé à la Direction des bourses il y a moins d'un mois. Une direction aux prérogatives énormes et un champ d'action très large vu le nombre d'étudiants enrôlés. Une direction qui abat un travail colossal durant toute l'année sans relâche, mais malheureusement très peu connue du public. Elle est le plus souvent associée aux grèves des étudiants. Ce qui ne devrait pas être le cas. Il y a beaucoup d'incompréhensions et la charge de travail ne permet malheureusement pas de communiquer régulièrement. Des problèmes, il en existe, certes, mais depuis mon arrivée, nous ne ménageons aucun effort pour que les bourses soient payées avant même la fin du mois.

A combien s'élève le montant des bourses payées par l'Etat du Sénégal ?

L'Etat du Sénégal paye par année plus de 60 milliards de FCfa de bourses pour 101 723 bénéficiaires pour l'année académique 2018-2019. Et tous les 34 991 non-boursiers bénéficient d'une aide de 100 000 FCfa, sans tenir compte des bourses payées aux étudiants sénégalais à l'étranger. Nous pouvons nous comparer à d'autres pays comme la Côte-d'Ivoire qui paie 16 milliards de FCfa par an.

Comment s'assurer que seuls les ayant-droits en bénéficient ?

Les différents types d'allocations d'études ainsi que leurs critères d'attribution et de renouvellement ont été définis dans le décret n° 2014-963 du 12 août 2014 et l'arrêté 00532 du 15/01/2015 qui le complète. A cet effet, il ne devrait pas être possible que des non ayant-droits y aient accès. Les bourses sont attribuées suivant des critères connus de tous.

Qu'est-ce qu'il faut pour un meilleur système d'allocation des bourses ?

L'octroi des bourses étant régi par des textes, comme mentionné précédemment, il n'est pas de mon ressort de revoir le mode d'allocation. Par contre, je suis tenu d'appliquer scrupuleusement ces textes pour l'attribution, le renouvellement, la suspension et la perte de la bourse. Pour la perte de la bourse, les cas qui nous reviennent habituellement sont soit l'atteinte de l'âge limite de 30 ans ou un deuxième redoublement dans le cycle. Et dans ce dernier cas de figure, nous rencontrons énormément de difficultés. En effet, suite aux grèves cycliques qui ont été émaillées d'incidents regrettables ayant occasionné la mort des étudiants Bassirou Faye et Fallou Sène, les universités publiques, en particulier l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, ont connu des perturbations qui ont impacté le déroulement des cours.

Cette situation a été à l'origine des chevauchements des années académiques. A titre indicatif, le cycle de master qui devait se faire sur deux ans avec possibilité de redoublement d'une année se fait sur quatre années entrainant parfois l'atteinte de la limite d'âge (30 ans) pour certains étudiants et par conséquent la perte automatique de la bourse.

Et comme le volet pédagogique influe beaucoup sur la gestion des bourses, pour un apaisement du climat social au sein des campus, l'Etat, par le biais de son ministre d'alors, avait décidé de renouveler la bourse des étudiants de master 2 impactés. Ces derniers étaient en situation d'accompagnement (quatrième année dans le cycle dont 1 échec en master 1 et 1 échec en master 2) ou de prolongation (paiement de six mois de bourse aux étudiants de troisième année de master 2 dont l'âge est inférieur à 30 ans). Pour rappel, la bourse est supprimée après un deuxième redoublement de l'étudiant dans le même cycle (article 15, décret n° 2014-963 du 12 août 2014), quelle que soit la cause du redoublement.

Donc, c'était illégal ?

Effectivement. Ces bourses ne s'appuyaient sur aucune base légale, une lecture des textes n'autorisait guère ces attributions. Durant ces années et plus précisément de 2017 à 2019, de manière indue, d'importantes sommes (4.470.905.000 FCfa) ont été payées à des non ayant-droits. Il urge aujourd'hui de revenir sur cette situation insoutenable, qui grève le budget du ministère, alors que cette somme pourrait permettre de prendre en charge des milliers d'étudiants du premier cycle.

Que comptez-vous faire alors ?

Juste appliquer les textes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la bourse est annuelle. Pour le seul cycle de master, l'étudiant ne peut pas et ne doit pas percevoir plus de 36 mois de bourse. Le master, c'est 2 ans (1ère et 2ème année), donc 24 mois, avec la possibilité de redoubler une seule fois dans le cycle, ce qui peut l'amener à 36 mois.

Malheureusement, depuis un certain temps, nous notons beaucoup de dysfonctionnements dans le déroulement des enseignements en master dans nos différentes universités. Ce qui explique le fait qu'un master qui devait se faire en deux ans se fait désormais entre quatre et cinq ans. Ce qui cause d'énormes difficultés aux étudiants et en retour, ils veulent exiger une bourse pour ces années supplémentaires. C'est plutôt un problème pédagogique qu'il faut régler.

Le moment n'est-il pas venu de tout digitaliser ?

Auparavant, pour permettre aux étudiants de s'informer sur leur dossier et paiement à venir, ils avaient la possibilité d'accéder aux états de paiement mensuels. Ce qui leur permettait de faire des réclamations en cas d'omissions. Malheureusement, ces états étaient partagés sur les réseaux sociaux. Ce qui nous a fallu une saisine de la Commission de protection des données personnelles (Cdp), faisant suite à des plaintes déposées par des étudiants. Depuis lors, nous avons décidé de ne plus partager les états. Cependant, nous sommes en train de mettre en place une solution alternative.

En effet, nous allons nous doter d'une plateforme Web et mobile qui pourra permettre aux différents acteurs d'avoir, en temps réel, une vue générale sur leur situation de bourses, tout en respectant les recommandations sur les données personnelles.

Cette plateforme pourra leur éviter de se déplacer jusqu'à la Direction pour juste faire une réclamation. Ils feront les réclamations en ligne. Dans le long terme, toutes les procédures seront digitalisées.