Madagascar: Attaque à Tsaramandroso-ambony - Un mort et de l'argent liquide volé

Après le braquage avorté de vendredi, à la société Panda à Mahajanga be, un autre cambriolage en plein jour s'est produit hier vers midi, devant le carrefour à Tsaramandroso-ambony, près du siège de la direction régionale des Mines de Boeny. Des bijoux en or et de l'argent liquide ont été dérobés. Le pire est que les malfaiteurs ont agressé à coup de marteau le crâne d'un employé qui est mort sur le coup, tandis que la servante a été enfermée dans les toilettes. Elle était également blessée et évacuée au CHU d'Androva.

Trois individus, dont l'un, de petite taille, était cagoulé, et un autre de grande taille, ont fait irruption dans la maison d'une famille indienne. « Les gars n'ont pas utilisé d'arme à feu, mais un marteau et des bâtons. La vielle dame a été étranglée après avoir été elle frappée au visage. Des traces de bleus y sont observées. Un vieil homme m'a averti que des cambrioleurs s'étaient introduits dans cette maison et avaient attaqué les occupants», explique un voisin.

Le chef de la Police judiciaire, Richard Rakoto et le commissaire central de Mahajanga-be, Fabio Tabaly, des éléments de la gendarmerie nationale et de l'UIR de Mahajanga sont arrivés sur les lieux quelques minutes après l'attaque. Mais les bandits avaient déjà pris la poudre d'escampette et disparu dans la nature. La maison est trop exposée aux passants car elle n'est pas clôturée. De plus, la propriétaire qui tenait une épicerie, a déjà arrêté ses activités depuis une année. La véranda est devenue accessible à tout le monde, car elle est située du côté de la rue.

« Des bandes de jeunes y viennent tous les jours pour s'amuser, discuter ou jouer. Nous sommes fatigués de les chasser car ils envahissent la devanture de la maison », déplore un ami de la victime. Un autre voisin constate : « L'attaque n'est pas fortuite car ces jeunes sont au courant des habitudes de la vieille femme. Ils sont là tous les jours. La place est calme et déserte vers midi, après la sortie des élèves du collège Saint-Gabriel en face. » La police judiciaire se charge de l'affaire et l'enquête est en cours.