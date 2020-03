Angola: Le pays dépense 12 millions d'euros en produits de café

Luanda — L'Angola a importé, au cours de la période 2016-2018, des produits de café d'une valeur de 12,8 millions d'euros, tandis qu'il a exporté du café de 3,2 millions d'euros, enregistrant un déficit de la balance commerciale de 9,6 millions d'euros.

Les données de l'étude sur «Analyse de la chaîne de valeur pour le développement», financée par l'Unité Alimentation, nutrition et développement rural de la direction de coopération de l'Union européenne, présentée mercredi, révèlent que 90% de la production de café de l'Angola est réalisée par des agriculteurs familiaux (23.345 familles).

Selon le consultant de l'Agrinatura - groupe d'universités et de centres de recherche européens, Bernardo Piazzardi, a souligné qu'une bonne partie des agriculteurs des 24.785 produisent en moyenne un hectare.

Dans l'étude, il n'a pas été possible d'identifier une organisation qui fonctionne normalement, le PIB du secteur agricole représentant 13%.

Au cours de la session, le Secrétaire d'État à l'agriculture et à l'élevage, José Carlos Benttencourt, a informé que, avec la présentation des résultats, l'Exécutif devrait fournir un plus grand soutien et une assistance technique aux petits agriculteurs, afin qu'ils puissent produire du café de meilleure qualité.

"Souvent le producteur travaille, mais en raison de la taille de sa production, il n'est pas en mesure d'avoir les revenus escomptés, mais si nous valorisons son produit, nous allons créer un petit agriculteur avec des conditions", a-t-il renforcé.

A son tour, le secrétaire d'État à l'Économie, Mário Caetano João, espère que le secteur privé pourra tirer pleinement parti de l'étude, car le ministère sera attentif à trouver des marchés pour la promotion et la diversification de la chaîne de production de café.

Le projet «Analyse de la chaîne de valeur du développement» est financé par l'Unité Alimentaire, nutrition et développement rural de direction de la coopération de l'Union européenne et mis en œuvre par l'Agrinatura (un groupe d'universités et centres de recherche européens).

Le rapport sur le bilan de l'Institut national du café (Inca) pour la campagne précédente montre que le pays a perçu un million 289 mille 909 dollars grâce à l'exportation de 714.300 kilogrammes.

La province de Cuanza Sul a été la plus productive avec 3 500 tonnes de café robusta (commercial) et 60 tonnes d'arabica, Cabinda étant la moins productive avec 18 tonnes de café commercial.