Madagascar: Giana Cochrane - « J'ai toujours été entourée par la musique »

La chanteuse qui nous a illuminé de sa voix et de son sourire dans les années 2000, Giana, s'est fait rare et nous revient tambour battant avec un album à son image intitulé « Tiako, tsy tiako ». En exclusivité, elle nous raconte l'essence même de ce projet.

Racontez-nous cette belle histoire d'amour que vous entretenez avec la musique.

Disons que j'ai littéralement grandi avec la musique, au sein d'une famille de musiciens. Ma mère est la chanteuse Voahirana et mon père est le fameux bassiste surnommé « Radada ». Ceci-dit, nos parents nous ont toujours poussés à avoir une bonne éducation, quitte à ne pas trop nous focaliser sur la musique. Ainsi, une fois mes études en administration d'entreprises terminées, j'y suis retournée petit à petit. J'ai notamment rejoint le groupe Njila pour une série de concerts lors de sa visite à Madagascar en début 2000, puis j'ai accompagné Luk et Mahery le temps de quelques cabarets. Ce n'est que plus tard, grâce au duo avec Jaky sur le titre « Avelao hiteny » que j'ai pu m'intégrer davantage dans le milieu musical tananarivien. J'ai ensuite intégré un groupe à Dubaï, tout en reprenant mes études et de là j'ai continué avec le groupe « Baobab Band » avec lequel j'ai chanté au Jumeirah Beach Hotel en 2002.

De là débute donc une certaine carrière internationale ?

Disons que ça m'a surtout permis de faire différentes rencontres avec des artistes d'horizons diverses. Là-bas je voulais explorer davantage une carrière à l'étranger, j'ai alors été chanté au sein d'un groupe philippin et nous avons entamé une belle aventure musicale. De fil en aiguille, j'ai trouvé du travail à Dubaï, la musique se faisait rare dans ma vie, mais je ne cessais de chanter avec un groupe de jazz local dirigé par Olivier Colette. La musique a toujours ainsi fait partie de ma vie même si je n'étais plus beaucoup sur scène. En outre, j'ai suivi en parallèle des cours d'illustration et de graphisme, depuis je me suis aussi forgée une carrière d'illustratrice de livres pour enfants.

Entre temps, vous aviez toujours cet album « Tiako, tsy tiako» en tête ?

J'ai actuellement trois beaux enfants et arrivée à la quarantaine, je me suis dit, il fallait impérativement que je le fasse. J'avais toujours le désir d'avoir mon disque. J'ai donc dit à mon mari que je voulais produire un album avant mon 40ème anniversaire et que pour célébrer le jalon, je le chanterais pour mes amis. J'avais déjà quelques morceaux que j'avais enregistrés ou que j'avais prévu d'enregistrer, donc je n'avais besoin que de quelques nouveaux pour faire un album. J'ai demandé à quelques amis s'ils avaient de la musique sur laquelle je pouvais écrire des paroles et la plupart d'entre eux sont venus avec de beaux sons. Notamment, Datita Rabeson, Radanz, Joel Rabesolo ou encore Patrick Andriantsialonina.

Pourquoi ce titre ?

Pour l'album, je voulais un thème autour duquel chaque chanson tournait. Je voulais parler de dualité. Je voulais explorer comment les choses ont toujours deux côtés et comment rien n'est absolu. D'où le titre de l'album « Tiako tsy tiako», car même l'amour n'est jamais absolu, même si j'y évoque aussi nos coups de cœur au quotidien. Il y a aussi un morceau traitant de l'éducation des enfants, parce qu'en tant que parent, on a toujours du mal à trouver le bon équilibre entre être trop strict et trop laxiste.

Comment avez-vous procédé pour la réalisation de cet album ?

Nous avons travaillé à distance, grâce aux nouvelles technologies. Radanz, a enregistré la guitare, les percussions, les parties de basse depuis Nairobi au Kenya et m'a transmis les données, tout en travaillant les arrangements. Entretemps, ma mère et moi, on s'échangeait les brouillons des paroles de chaque chanson sur messenger. Poum, que tout le monde connaît comme un illustre ingé-son est ensuite venu à Dubaï avec sa famille pour m'aider à produire les parties vocales. Il a également enregistré les sections rythmiques ici. Nous avons réussi à tout mettre en place en moins d'un mois et avons produit l'album à temps pour ma fête d'anniversaire. Où peut-on donc acquérir ce petit bijou? Pour le moment, l'album n'est disponible qu'en ligne sur les plateformes de streaming comme Spotify, iTunes, mais aussi sur Youtube. On a produit quelques versions physiques pour mes invités lors de ma fête et aussi pour mes amis et famille, mais c'est tout pour le moment. Disons qu'à la base cet album a été un cadeau de moi-même à moi-même, d'où la limite de distribution. Mais s'il y a une demande suffisante, je serai ravie d'éditer des exemplaires physiques pour un plus grand nombre.

Après cette longue absence, quels sont donc vos autres projets futurs ?

Pour le moment, je savoure la quarantaine et je suis encore en train de réfléchir à des clips pour le reste des chansons de l'album. J'aimerais bien cependant me produire sur scène a Madagascar, mais promis je vous tiendrai exclusivement au courant aussi le moment venu.