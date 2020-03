Madagascar: Tourisme - Découvrir Madagascar avec la 790 Adventure R

Moto Tour Madagascar propose des circuits touristiques aux commandes de la KTM, pour découvrir les superbes paysages de la Grande île.

Une expérience inoubliable. Les randonnées au guidon de la KTM 790 Adventure R ont marqué à jamais, ceux qui y ont participé. Le trail autrichien a débarqué en concession, l'an passé. Collaborant de près avec Madauto, importateur de KTM sur l'île, Moto tour Madagascar en a acquis plusieurs exemplaires. Et ce, afin de proposer des circuits touristiques mixtes. Mixtes car la 790 Adventure R peut aussi bien évoluer sur bitume que sur piste en terre. « Tous nos clients de 2019 se sont réinscrits pour cette année. Ils ont énormément apprécié le potentiel de la moto. De retour chez eux, certains en ont immédiatement achetée auprès des concessionnaires de leurs pays respectifs », confie François Serrano, fondateur de l'agence de location.

À son bord, c'est la grande évasion. La RN7 a particulièrement plu aux randonneurs, issus de différents pays : « C'est l'une des plus belles routes de la planète. Plus de 1000 km de pur bonheur. Elle propose une variété très rare avec les Hauts-plateaux, les plaines désertiques et autres. Sans oublier que la 790 a également permis d'effectuer un circuit enduro, autour du massif de l'Isalo.»

Tsingy de Bemaraha

Visiter Madagascar sans passer par l'allée des Baobabs, c'est un peu comme aller à Paris sans voir la Tour Eiffel. Encore une fois, la moto autrichienne a fait preuve d'une polyvalence hors du commun, pour emmener les touristes dans cette fameuse allée. D'Antananarivo à Morondava, pour finir à Toliara. Entretemps, ils ont effectué un petit détour du côté des Tsingy de Bemaraha. « La 790 Adventure R n'a aucune limite. Elle peut aller n'importe où », s'exclame François Serrano à ce propos.

On parle ici de circuits touristiques « premium ». Ce qui implique des coûts de location conséquents. Logiquement, les offres s'adressent à des personnes fortunées. À titre d'exemple, un héritier de l'empire Chupa Chups faisait partie des motards qui ont fait le déplacement l'an dernier.

Feedbacks positifs

« C'est un produit haut de gamme. Il a permis de convaincre des gens qui n'auraient pas été intéressés, si on leur avait proposé d'autres machines. Tous ont affirmé que c'étaient les meilleures vacances à moto de leur vie », rajoute François Serrano. Bien évidemment, de tels feedbacks confortent Moto Tour Madagascar sur ses choix et ses offres. Et d'un autre côté, ces retours positifs contribuent à améliorer l'image de KTM. Le constructeur de Mattighofen se démarque encore une fois avec sa qualité de production. Et ce, en proposant une machine facile à utiliser, qui permet même aux novices de faire leurs premiers pas sur de gros cubes. En d'autres termes, un trail adapté à tout le monde, qui peut se montrer docile, mais qui montre aussi ses muscles si on opte pour d'autres cartographies de moteur. Polyvalence, encore et toujours, demeure le maître mot.

THIERRY VICTOR - « Sa maniabilité est impressionnante »

Thierry Victor a eu la chance d'emmener la 790 Adventure R à Mahajanga récemment. L'occasion pour lui d'apprécier la maniabilité de l'autrichienne.

. Comment s'est passée la première étape de votre randonnée ?

Au début, la 790 me semblait un peu grande. Mais dès les premiers tours, elle s'est démarquée par une maniabilité impressionnante. Grâce à son centre de gravité plus bas, la tenue de route est impeccable. Malgré les roues à tétines, elle tient bien sur les routes goudronnées. Elle est facile à emmener autant sur les pistes en terre que sur le bitume.

. Votre avis sur le moteur ?

Il dispose de plusieurs cartographies différentes. Et donc, on peut le paramétrer en fonction de son pilotage. Dans le sable, le mode « rally » s'est avéré ultra-efficace. Malgré le poids et le volume de la machine, elle s'envole dès le troisième rapport.

. Vous avez publié une vidéo de votre trip qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Pouvez-vous la raconter en détail ?

Après Ankarafantsika, la route était arrachée. Devant nous, se trouvait un 4×4 qui était bloqué. Nous avons alors décidé de descendre sur le bas-côté, pour emprunter un ruisseau. J'ai d'abord mis la roue avant et elle a tenue. Je me suis alors lancé. On a roulé dans l'eau sur plus de 50 m. Preuve que la 790 passe partout.

À la découverte du Grand Sud

Madagascar regorge de paysages à couper le souffle. Le meilleur circuit se nomme « Les portes du Grand Sud ». 1100 km en partant d'Antananarivo pour rallier Toliara, au guidon de la KTM 790 Adventure R. « La RN7 est à Madagascar ce que la Route 66 est aux Etats-Unis. Depuis les Hauts-plateaux verdoyants jusqu'aux plaines désertiques du Sud, vous traverserez à moto une diversité inouïe de paysages », peut-on lire dans la brochure de Moto Tour Madagascar. Le trip dure huit jours au total, donc cinq à moto. « À chaque étape, vous découvrirez les nombreuses richesses naturelles et culturelles que renferme Madagascar : chutes d'eau et lacs légendaires des Hautes-terres, réserves forestières, plantations de thé, Parc national de l'Isalo », détaille-t-on chez MTM.

Massif de lIsalo

Bien évidemment, la randonnée se divise en plusieurs portions. La première s'étale sur 170 km entre Antananarivo et Antsirabe. Elle met en avant les vallées parsemées de forêts. Le deuxième jour, direction Ranomafana, en appréciant les denses végétations aux portes de Sahambavy, la capitale du thé. S'ensuivent les étapes de Fianarantsoa et de Ranohira, avant d'arriver à Toliara. Elles permettent de découvrir les vignobles d'Ambalavao, le superbe massif de l'Isalo, pour finir sur les plages de sable blanc. Bien évidemment, MTM choisit les meilleurs complexes hôteliers, durant le trip. Il s'agit d'un circuit « premium », précisons-le. De cette manière, l'agence contribue grandement au développement du tourisme dans la Grande île.

Un niveau d'équipements au top

La KTM 790 Adventure est produite en deux variantes. La version standard est plutôt typée route. Tandis que la version R, que propose Moto Tour Madagascar en location, se veut plus polyvalente.

You spoke, we listened ! C'est avec ce slogan que la marque autrichienne avait lancé sa nouvelle machine, l'an passé. La firme de Mattighofen, représentée par Madauto, répondait ainsi à un besoin exprimé par bon nombre de ses inconditionnels, à savoir un trail de moyenne cylindrée, poussée avec un twin parallèle. D'où son succès immédiat, autant à Madagascar que dans les autres pays du globe.

L'Adventure 790 R repose sur le même moteur que le roadster Duke 790. Le LC8 de 799 cm3 délivre une puissance maximalede 95 chevaux et un couple maximalde 88 Nm. Le moteur est abreuvé par un réservoir atypique. Outre le contenant traditionnel au-dessus du cadre, deux cuves supplémentaires sont installées sur les côtés. Ce qui permet de rabaisser le centre de gravité, mais aussi de porter la capacité à 20 litres, pour atteindre les 450 km d'autonomie.

Expériences en TT

Ce moteur compact est utilisé comme élément porteur du cadre. À propos de la partie cycle, la machine repose sur des jantes rayonnées de 21' et 18'. Côté freinage, l'ABS Bosch 9.1 se distingue par des fonctions en virage et un mode tout-terrain. Le trail de Mattighofen est monté sur une fourche inversée WP de 48 mm et un mono-amortisseur WP, pour une garde au sol de 263 mm. Quant à la hauteur de selle, elle est perchée à 880 mm. Sur la balance, l'ensemble affiche 189 kg à sec. KTM a mis à contribution les expériences acquises en compétition tout-terrain. À titre d'exemple, le système de réservoirs latéraux est tiré directement des motos du Dakar.