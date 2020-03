Madagascar: Santé infantile - Mialy Rajoelina devient marraine de la vaccination

Madagascar fait partie des pays qui a le taux de couverture vaccinal le plus bas en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Mialy Rajoelina, la Première dame, s'engage à inverser la situation.

Elle accepte de plaider en faveur de la vaccination des enfants. L'OMS lui a remis un certificat en tant que marraine de la vaccination de routine, hier. « Je m'engage à rassembler tous les efforts nécessaires, en collaboration avec l'OMS et le ministère de la Santé, pour atteindre l'objectif de 90% de couverture vaccinale en focalisant les actions sur la revitalisation de la vaccination de routine. Je prêterai ma voix pour inciter les mamans à faire vacciner leurs enfants. (... ) Les enfants ont droit à une bonne santé. Donnons-leur ce droit ! », a-t-elle déclaré, lors de cet évènement qui s'est tenu à l'hôtel Novotel à Alarobia, hier.

L'Association Fitia, présidée par Mialy Rajoelina, n'a pas attendu cette certification pour entrer en action. Elle a déjà déployé des efforts pour améliorer la couverture vaccinale. Trois centres et points de vaccination ont vu le jour dans trois hôpitaux, deux à Antananarivo et un à Toliara. Son équipe-terrain, composée de quatre médecins volontaires a déjà entamé la première phase des activités de mobilisation sociale, de sensibilisation et de communication pour renforcer la vaccination de routine.

Engagement

Près de trois mille personnes ont été sensibilisées, dont des autorités locales, religieuses, et traditionnelles, des directeurs d'école, des agents communautaires, des mamans modèles, des enseignants ainsi que des élèves.

L'OMS est honorée de cet engagement et de cette détermination de la marraine de la vaccination des enfants. « C'est avec cet appui qu'on va pouvoir remonter le taux de couverture vaccinal et atteindre les normes vaccinales », a annoncé la Représentante résidente de l'OMS, la professeure Charlotte Ndiyae.

Avec une hausse du taux de couverture vaccinal, les enfants vont pouvoir être protégés contre onze maladies. « Cela permettra d'éviter les épidémies, à l'avenir. Nous sortons de l'épidémie de rougeole, l'OMS reconnait aujourd'hui la fin de cette épidémie de rougeole. Vous savez qu'elle a été longue et a causé beaucoup de décès. Nous pensons que si les mamans vaccinent leurs enfants, on n'aura plus ce genre d'épidémie à Madagascar », ajoute Charlotte Ndiyae.

Mialy Rajoelina a lancé un appel solennel à l'endroit des parents, des professionnels de santé, des organismes de toutes sortes, des adultes, jeunes et adolescents. « Informez-vous, prônez la vaccination de routine autour de vous, parlez-en, discutez-en, bannissez rumeurs infécondes et infanticides et entraidons-nous tous ensemble à faire de la santé de nos enfants, une réalité de demain. C'est un acte patriotique dont nous sommes tous les héros », conclut-elle.