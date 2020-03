Madagascar: L'explosion d'une colère longtemps contenue

Le « Protectorat de la France » avec tout ce qu'il entraine, « c'était déjà la colonisation ». D'autant que Ranavalona III doit signer, le 17 janvier 1896, jour de l'arrivée à Antananarivo du résident général Hippolyte Laroche, une déclaration par laquelle, elle reconnait la « prise de possession de Madagascar par la France ». Situation ambigüe pour le résident français, car il doit donner au peuple l'impression que la reine est toujours puissante, alors qu'il contrôle ses moindres démarches et contresigne toutes les décisions de son gouvernement.

Très vite, le peuple considère que Ranavalona est prisonnière des Français. « Tous oublient alors qu'ils souhaitaient un changement de gouvernement quelques mois auparavant. Le prestige de Ranavalona III devient considérable » (Histoire de Madagascar, 1967). La résistance des Malgaches commence alors marquant l'échec du résident Laroche et entrainant la colonisation proprement dite.

La révolte des Menalamba éclate dans l'Ankaratra, « bastion traditionnel des mécontents », le jour du Fandroana (Fête du Bain royal), soulèvement difficilement apaisé en décembre. Mais il renaît plus étendu, mieux organisé après la saison des pluies, dès le mois de mars 1896. En trois mois, les principaux chefs- des gouverneurs et des chefs de villages- Rabozaka à Anjozorobe, Rainibetsimisaraka dans l'Ankaratra et Rabezavana à Ankazobe- parviennent à opérer leur jonction malgré l'activité des colonnes françaises. À la fin de l'année,

« un an après le début de la révolte, les Menalamba contrôlent l'Imerina, les pays de l'Alaotra et ceux du Mangoro ». Ils ont beaucoup de partisans dans le Vakinankaratra et dans le Betsileo.

Au nom de leurs traditions ancestrales, les insurgés font la guerre à tout ce qui est étranger. Cette xénophobie s'exprime dans une lutte sans merci contre le christianisme, contre ses pasteurs, ses prêtres, ses temples, ses églises, contre les colons et les soldats français. « C'est l'explosion d'une colère longtemps contenue, c'est la crise d'une société bouleversée par la conquête, une tempête qui se manifeste même parfois contre les fonctionnaires de la reine ! »

Selon les auteurs du livre d'histoire de 1967, ce mouvement de résistance contre l'envahisseur, en éveillant un sentiment collectif, est déjà une révolte nationale. Car, dès la fin de 1896, elle prétend « rétablir la reine dans son autorité, redonner aux Malgaches l'indépendance perdue ». L'état des connaissances en 1967, ne permet pas aux auteurs de préciser les rapports des chefs militaires menalamba et de l'entourage de la reine. Pourtant, les Français, à l'exception du résident Laroche, sont persuadés que Ranavalona elle-même éprouve beaucoup de sympathie pour les insurgés et souhaite leur victoire.

Les troupes françaises sillonnent l'Imerina, mais trouvent rarement le contact car les vrais combats sont rares. Les insurgés se dispersent devant les soldats français pour se reformer après leur passage. Les ruines s'accumulent, des villages flambent, les paysans s'enfuient. L'insurrection exerce un véritable blocus autour de la capitale. Elle contrôle les campagnes, établit des relations avec des régions lointaines où d'autres insurgés font peser la même menace sur les principaux centres.

C'est une période très difficile pour les étrangers qui se groupent pour mieux se défendre. On ne se déplace plus sans escorte. La plupart des activités sont suspendues. « L'impuissance du Résident irrite les Français qui réclament des secours de la Métropole. » Hippolyte Laroche, partisan d'une politique d'apaisement à partir de postes solidement tenus par les militaires, se heurte au refus du général Voyron, chef des troupes d'Antananarivo, qui lance à travers la campagne ses colonnes volantes.

Les réclamations des colons, appuyées en France par les partisans de la colonisation et par le ministère des Affaires étrangères, aboutissent. Une loi d'annexion de Madagascar votée par la Chambre des députés, est promulguée le 6 août 1896. La Grande ile est colonie française. La désignation du général Joseph Gallieni par le ministre des Colonies Lebon, veut remédier à la situation d'Antananarivo. Il est nommé commandant supérieur des troupes de Madagascar et reçoit les pleins pouvoirs dans l'Imerina. Parti de France le 10 août, il arrive à Antananarivo, le 16 septembre.

L'abolition de l'esclavage, le 27 septembre 1896, sera le dernier arrêté du résident Laroche, car il reçoit de Paris l'ordre de remettre ses pouvoirs civils à Gallieni. Le sort de la Grande ile est désormais entre les mains de ce dernier.