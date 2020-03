Madagascar: Omnisports - Les compétitions internationales chamboulées

La donne change après la publication de la note ministérielle de ce mardi qui a pour objet de «suspendre l'organisation et la participation aux activités internationales pour des mesures de prévention face à la propagation rapide du virus COVID-19 ». Sans attendre, quelques présidents de Fédération ont dès hier informé de cette note leurs instances continentales et internationales.

La Fédération malgache de football est inquiète sur la tenue ou non du double affrontement entre Madagascar et la Côte d'Ivoire le 27 et le 31 mars, comptant pour la qualification à la coupe d'Afrique des nations 2021. La Confédération africaine a informé hier soir les Fédérations nationales que « sur la base des rapports de l'OMS, aucun pays africain jusqu'à ce jour n'a été déclaré à haut risque. Par conséquent, la CAF décide de maintenir la programmation de toutes ses compétitions ».

Pour sa part, la Fédération de tennis de table, qui devait organiser au palais des sports Mahamasina du 1er au 6 avril les championnats d'Afrique jeunes, après avoir informé la Fédération internationale et la Confédération africaine, souligne que «ces instances ont considéré la note de bonne et sage décision. Ainsi, le sommet africain sera reporté dans un délai de deux à trois mois suivant l'évolution de l'épidémie du coronavirus. Madagascar garde pourtant l'organisation et les matériels sont déjà arrivés ».

La Fédération malgache de tennis a, pour sa part, déjà annoncé lors d'une conférence de presse ce mardi le report des championnats d'Afrique U14 programmés se tenir à Madagascar du 23 au 28 mars. La Fédération de la natation qui prévoit d'envoyer un nageur au championnat d'Afrique au mois d'avril à Durban Afrique du sud, a déjà aussi informé la Confédération et est actuellement en attente de la réponse de l'instance continentale.

Quant à l'haltérophilie qui devait disputer le dernier tournoi qualificatif aux JO au mois d'avril à Maurice, «on attend en ce moment la lettre de la Confédération africaine confirmant le report de la compétition», confie Harinelina Randriamanarivo, président de la Fédération. Pareil pour l'athlétisme, les Mondiaux en salle prévus se dérouler à Nanjing Chine du 13 au 15 mars ont été annulés bien avant.

«Concernant le championnat d'Afrique de cross country à Lomé Togo le 8 avril, le Meeting de Maurice les 17 et 18 avril et le Meeting inter Iles à la Réunion le 2 mai, nous n'avons encore reçue aucune lettre annonçant l'annulation ou le report », précise Norolalao Andriamahazo, présidente de la FMA. Et pour le kick-boxing qui a de nombreuses sorties en vue cette saison, «nous avons déjà reçu en fin de la semaine dernière la lettre du Wako, la Fédération internationale nous informant del'annulation de tous les championnats dont les sommets africains prévus se tenir en Algérie du 23 au 26 avril ainsi que la coupe du monde en Italie du 11 au 14 juin », a fait part Anigael Gastros, directeur technique national.

Bref, toutes les Fédérations ou presque sont concernées. Pourtant, dans la note on peut aussi lire «des cas spécifiques peuvent être discutés avec des mesures de précautions adéquates avec les instances internationales concernées ».