Tunisie: Le CA à l'épreuve de la coupe - Les yeux dans les Bleus

Le choc des huitièmes de finale de la Coupe de Tunisie mettra aux prises deux formations capables d'aller jusqu'au bout de l'épreuve. Au révélateur des Bleus de l'USM, le CA aura toutefois deux handicaps à surmonter.

Le premier, et non des moindres, sera de devoir aller chercher une certaine rédemption dans l'antre des gars du Ribat. Le second est d'avoir à tenter cet exploit face à un adversaire qui l'a malmené en championnat, à l'aller à Radès, sans occulter le fait que Clubistes et Usémistes vont se rencontrer de nouveau au stade Mustapha Ben Jannet dans le cadre de la 17e ronde de L1. Pour un match couperet, le CA est donc averti.

L'USM l'attend de pied ferme. Sur ce, pour ce qui est de la mission au stade Ben Jannet, les Clubistes peuvent demander conseil au ST, une équipe récemment corrigée par des Bleus qui se sont offert la crinière stadiste au Bardo sur le score de (4-0) ! Ça donne une idée sur la valeur des protégés de Lassaâd Jarda et ça apporte forcément un éclairage sur la force de frappe des Bleus.

Et pourtant, le Stade Tunisien «boxait» dans la même catégorie. Le CA sait donc à qui il a affaire, et cela montre la complexité de la tâche qui l'attend à Monastir. Cependant, de prime abord, ces derniers jours, le CA semble, de nouveau, tenir le bon bout.

Les deux ratés face à l'EST et le ST, puis le semi-echec contre les Verts avaient porté toutes les tensions à leur paroxysme. Puis, vinrent la délivrance quelque peu poussive face à Chebba et la démonstration de force à Kairouan. Maintenant que l'équipe est de nouveau volontaire et même coriace comme entrevu face à la JSK, il s'agit d'élever le niveau face à un cador de la Ligue 1, l'USM de Lassaâd Jarda.

Corrélation entre stabilité et performance

Au CA, les fans sont certes exigeants mais il veulent surtout vivre des émotions et vibrer. Loin de la bataille des courants qui traversent le CA en interne, volet inconditionnels, l'objectif à court terme est de passer de l'hostilité (pour certains) au ralliement total.

Ça passe forcément par un coup d'éclat en coupe de Tunisie. Oublier les règlements de compte, la pression maximale, le sentiment d'insécurité face aux diverses sommations. Le CA doit aller droit au but et ne plus se disperser. Et pour toucher au but, c'est certes au coach et aux joueurs de jouer les pacificateurs en alignant les victoires. Mais ce CA-là mérite tout de même une certaine dose de mansuétude et de tolérance de la part de ses soutiens, dans les bons comme dans les mauvais coups. Et, à cet effet, ces derniers jours, l'accalmie est là pour montrer que l'incendie est circonscrit, mais pas totalement éteint! Dame Coupe nous propose donc ce week-end une affiche de gala pour débuter une ligne droite décisive. Ce dimanche, le CA a le redoutable honneur de défier la révélation de la saison dans son antre. Et nul doute que le CA du coach Dridi va vendre chèrement sa peau à Monastir. Un Lassaâd Dridi qui, dans le contexte actuel, se sait «menacé», son crédit du début de saison étant épuisé ! Bref, l'urgence est réelle.

Le CA doit «passer» à Monastir même. Le cas contraire, il s'exposerait de nouveau à la grogne des fans.

Car, au CA, la corrélation entre stabilité et performance est telle qu'un coach est généralement voué aux gémonies quand le réacteur clubiste grince. Pour un entraîneur dévoué et consciencieux tel que Lassaâd Dridi, ce serait forcément lourd à supporter. Aux joueurs de se surpasser et d'aller au-delà d'eux-mêmes. La cohésion d'ensemble en dépend fortement !

Du côté du Parc A

Passons les préparatifs du grand format de dimanche et abordons l'actualité clubiste du moment. Excellent à Kairouan, le portier Noureddine Farhati s'est vu proposer une prolongation de contrat.

La signature devrait intervenir dans les prochains jours. Idem pour le jeune attaquant Wajdi Sahli dont le bail sera prolongé. Notons que les parties ne sont plus au stade des négociations. Il ne reste qu'à parapher les contrats.

Revenons maintenant à la sempiternelle question des affaires et sommations. En ce sens, le cas de Fabrice Ondama est de nouveau à l'ordre du jour. En clair, le délai fixé par le TAS va arriver à échéance, et le CA doit forcément prendre les devants afin d'honorer ses engagements avant la date butoir.

Techniquement, la commission des litiges relevant de la Fifa accorderait un court répit au CA pour s'acquitter des 850.000 dollars exigés par l'avant congolais.