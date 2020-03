Afrique de l'Ouest: CS Korba-Etoile du Sahel - 2-2 (3-5) aux TAB: Star Wars !

L'outsider a tenu tête au cador la plupart du temps. Ce fut intense et déboussolant.

Stade de Korba. Arbitrage de Majdi Bellagha. CSK-ESS (2-2). Mi-temps (0-2). L'ESS gagne aux TAB (5-3). Buts d'El Hocine Mouaki Dadi (3'), Mortadha Ben Ouannes (45'), Naim Sliman (59') et Baghdad (69')

ESS : Achraf Kerir, Wajdi Kechrida, Saddam Ben Aziza, Bahaeddine Sellami, Mortadha Ben Ouannes, Malek Baayou, Mohannad Aissa, Firas Belarbi, Maher Hannachi, El Hocine Mouaki Dadi, Karim Laaribi.

Après une élimination (précoce) en C1 qui ne passe décidément pas, l'Etoile se déplaçait à Korba pour affronter une formation du CSK qui évolue en Ligue 3 (niveau 1). Sauf que le CS Korba est leader de son groupe en championnat. Ce qui procurait forcément à ce match un parfum de choc entre favori et outsider. Dès le coup d'envoi, les visiteurs se ruent à l'attaque et font la différence alors que Korba n'en était qu'au round d'observation ! Cueilli à froid, le CSK ne s'attendait pas à pareil scénario. Et à l'Etoile par la suite de mener la danse via un travail de sape porteur durant plus d'une demi-heure de jeu. Au moment d'aborder le dernier quart d'heure du premier half, l'ESS est aux commandes. Et ce qui devait arriver arriva. L'incontournable Ben Ouannes corse la note en fin de première mi-temps pour les étoilés. On en restera là pour ce premier épisode.

De retour des vestiaires, les visiteurs gèrent le chrono et l'adversaire. Mais Korba a plus d'un tour dans son sac. En deux trois mouvements, les Cap-bonnais vont mettre le feu et égaliser ! Forcément, cela vous procure des frissons quand David répond à Goliath, du tac au tac... Sauf que le football est aussi une affaire de nerfs. Suite aux prolongations, une épreuve qui consacre généralement les plus résistants, les deux équipes s'en remettent à la loterie des penalties. L'Etoile sera plus adroite. Elle passe au tour suivant. Au final, des matchs pareils, on en redemande.