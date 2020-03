Tunisie: Triathlon / Duathlon - Première journée - Domination des athlètes de l'Asmt

La Fédération tunisienne de triathlon a donné le coup d'envoi de la nouvelle saison par la première journée du championnat de duathlon.

Le programme n'a comporté que deux épreuves, à savoir la course à pied et le vélo, sans la natation.

Sept clubs ont pris part à cette compétition inaugurale qui s'est déroulée à Radès. Il s'agit de l'ASM Tunis, Runing Club Tunis, Marsa Multiple Sports, C Nawres Tunis, Sabra Kairouan, AS Zahra, et Attadhamen. Et ce furent les athlètes de l'ASM Tunis qui dominérent la joute en remportant les premières places dans la majorité des catégories. Les équipes de La Marsa, Runing Club Tunis, Sabra de Kairouan et C Nawres Tunis n'ont pas démérité, se partageant les premières places de quelques catégories.

L'expérience des militaires

Composée de plusieurs athlètes internationaux, donc plus expérimentés, l'ASM Tunis a raflé les premières places en juniors et en U23 (garçons et jeunes filles).

Chez les juniors garçons, Mohamed Aziz Sebai (Asmt) fut le meilleur en course à pied sur une distance de 3.200 m, puis il a enchaîné en vélo sur une distance de 18 km, avant de terminer très fort dans la deuxième course à pied de 1.600 m. Il a ainsi remporté la première place, suivi par ses équipiers Seifeddine Selmi et Alaeddine Ben Said.

Chez les U23 (garçons et jeunes filles), les premières places ont été glanées par les deux militaires Khélifa Dhaifallah et Ons Lajili. Chez les séniors garçons, la palme est revenue à Amine Ouezli de Marsa Multiple Sports.

Et chez les jeunes filles, les deux sociétaires du Runing Club de Tunis, Asma Radhouane et Mériem Radhouane, ont été les plus fortes en remportant la première et la deuxième places.

Travail à la base

Dans les catégories des jeunes, des athlètes talentueux ont émergé du lot, prouvant par là même l'intérêt particulier accordé par leurs clubs au travail de base.

En cadets, Oussama Selmi (Asmt), Mohamed Aziz Rajhi (Attadhamen) et Dawsser Rezgui ont été les plus en vue. Chez les cadettes Ciyoum Abdellaoui (Sabra Kairouan), Mériem Ben Messaoud (MMS) et Hiba Ayachi (Sabra Kairouan) ont été les plus fortes, remportant les trois premières places. Les minimes garçons et jeunes filles ont démontré des prédispositions fort prometteuses.

Selon le DTN Slah Drissi, les Samar Ali (La Marsa), Zeineb Ghedamsi (Asmt), Sélima Ben Saâd (La Marsa), Mohamed Zallègue (La Marsa), Mohamed Seifeddine Hammami (Kairouan) Sofiane Selmi (Asmt) ainisi que le cadet Firas Seghaier (La Marsa), ont du potentiel. «Ils feront parler d'eux. Nous sommes en train de les préparer pour les Olympiades des jeunes en 2022 au Sénégal», nous a confié Drissi qui a mis en relief la participation massive des clubs dans cette journée inaugurale, ainsi que la bonne attitude des athlètes. Il a enfin émis le souhait que la piscine de Kairouan soit opérationnelle pour héberger les activités de l'équipe de Sabra qui compte dans ses rangs de très bons athlètes.

Ordre du jour et AGE

La deuxième journée du championnat de duathlon aura lieu le 29 de ce mois au Lac. Auparavant, la Fédération tunisienne de triathlon se réunira le 21 de ce mois à Hammamet avec les représentants des clubs. L'ordre du jour est consistant ( évaluation, suggestions et recommandations) Enfin, le lendemain, place à l'Assemblée évaluative de la Fédération tunisienne de triathlon.