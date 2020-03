Tunisie: Hand - Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupe - Le CA à 60 minutes de la finale

Qualification possible pour l'unique représentant tunisien.

On jouera, cet après -midi ,pour le compte des demi -finales du championnat arabe des clubs vainqueurs de coupe qui se dérouleront à la salle de Beni Khiar. Nous, Tunisiens, n'aurons, à l'occasion, d'yeux que pour notre unique représentant ,le Club Africain, qui n'a pu traîner avec lui notre autre compétiteur, El Baath Sportif de Beni Khiar. Et c'est dommage, car le podium aurait été, peut -être, plus sûr. N'empêche qu'une chance, si minime soit -elle, est mieux que rien. Le CA nous fera-t-il ce cadeau si envié ,à savoir le titre arabe ? Oui et non. Oui, s'ils se rappellent aux prouesses et à la furia des légendaires Macistes qui constituaient ,à l'époque romaine, une véritable force de la nature que rien n'arrêtait. Non, s'ils tombent rapidement dans le piège de la précipitation ,cause de paralysie de toute action offensive. D'où la nécessité de voir l'entraîneur Anwar Ayed gérer convenablement la production de sa troupe sur les plans technique, tactique et surtout psychologique. Intrinsèquement, ce coach est aux commandes de l'une des meilleures équipes tunisiennes du moment. Un ensemble adossé au revenant, le grand keeper Majed Hamza, et animé par deux joueurs de valeur, Mohamed Ali Bhar et Yacine Boutoffaha.

Les Clubistes auront, de surcroît, un autre avantage non moins précieux, à savoir qu'ils ont largement battu leur adversaire de tout à l'heure, Al Arabi du Qatar. Ce fut lors des éliminatoires de cette compétition. Rééditeront -ils le coup ? Sauront -ils, encore une fois, mettre en échec les missiles de Doha et juguler un danger appelé Khaled Haj Youssef, meilleur joueur de l'équipe qatarie et. ..une vieille connaissance de nos salles, pour avoir été formé et lancé par le. .CA ?

Signalons que l'autre demi -finale sera qataro -saoudienne .Soit dans la pure tradition du handball des pays du Golfe.

Programme

15h30 : Echamel -Al Khalij

18h00h : CA -Al Arabi